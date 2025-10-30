Informations générales

Les Pays-Bas figurent parmi les donateurs de la BEI depuis 2005. Ils fournissent une aide au développement dans le voisinage méridional de l’UE et en Afrique subsaharienne en apportant leurs contributions au Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) et au Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI). Plus récemment, les Pays-Bas et la BEI ont collaboré pour mettre en place un Fonds pour le secteur de l’eau (Water Sector Fund – WSF) en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets viables ayant trait à l’eau. En 2023, les Pays-Bas ont engagé des fonds au titre du Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient la reconstruction et le redressement du pays.