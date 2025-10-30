Informations générales

L’Irlande est devenue un partenaire donateur de la BEI en 2005, année où elle a mis des ressources à disposition en faveur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF). L’Irlande a engagé un montant total de 1 million d’EUR dans ce fonds qui vise à promouvoir les infrastructures et le développement du secteur privé dans le voisinage méridional de l’UE au moyen de services d’assistance technique à l’appui de projets, d’opérations sur capitaux à risques et du renforcement des capacités. L'Irlande a contribué au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. L'Irlande est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.