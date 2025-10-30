Informations générales

La Finlande compte parmis les partenaires donateurs de la BEI depuis 2006. Les aides apportées par la Finlande au Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) ont permis de financer des services d’assistance technique et des opérations sur capitaux à risques à l’appui de projets essentiels dans le voisinage méridional de l’UE. La Finlande soutient également financièrement des projets d’infrastructures en Afrique subsaharienne en tant que membre donateur du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI). La Finlande est aussi un contributeur au Fonds fiduciaire ACP, qui promeut croissance et prospérité dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi qu'au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.