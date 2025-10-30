Informations générales
La Commission européenne est un partenaire donateur de la BEI depuis 2005. Elle est le premier donateur des fonds fiduciaires de la BEI, ainsi que le principal fournisseur d’aides non remboursables pour la Banque au titre des mécanismes régionaux de panachage de l’UE. La Commission est un cofondateur et donateur du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI), un fonds primé qui facilite le financement de projets d’infrastructures complexes en Afrique subsaharienne. La Commission soutient également des opérations dans le voisinage de l’UE par ses contributions en faveur du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) et du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO). En 2023, elle a versé une contribution au Fonds fiduciaire pour les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Fonds fiduciaire ACP).