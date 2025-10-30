Informations générales
La Belgique est partenaire donateur de la BEI depuis 2005. Ell a contribué au Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF), qui soutient des projets de développement dans le voisinage méridional de l’UE, au Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures (FFUEAI), un instrument innovant qui facilite le financement de projets d’infrastructures transfrontaliers ou régionaux en Afrique subsaharienne, et au Fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient la recontruction et le redressement de l'Ukraine.