Réuni à Zagreb, la capitale croate, à l’approche de la présidence croate de l’Union européenne, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé cette semaine l’octroi de 7 milliards d’EUR de nouveaux financements.

Il s’agit notamment de soutenir de nouveaux investissements visant à améliorer la situation en matière de logements sociaux, d’énergies propres, de transports durables, de télécommunications, de santé et d’éducation ; en outre, plus de 2,8 milliards d’EUR appuieront des investissements des entreprises, sous la forme de financements directs et de lignes de crédit auprès de banques locales.

À l’appui des investissements dans toute la Croatie

Andrej Plenković, le Premier ministre croate, a souhaité la bienvenue aux participants à la première réunion du Conseil d’administration de la BEI dans la capitale croate avant de déclarer : « La coopération avec la BEI a des effets positifs considérables sur l’économie croate, en ce qu’elle favorise la croissance des PME et des exportations, la mise au point de nouveaux produits et technologies, ainsi que l’amélioration des infrastructures. À cet égard, la coopération entre la BEI et HBOR, qui est l’un de ses plus importants partenaires locaux, a grandement contribué à satisfaire les besoins économiques croissants grâce aux prêts que la BEI a octroyés à HBOR depuis 2001 pour un montant total de 3 milliards d’EUR. »

Lors de sa visite en Croatie, M. Werner Hoyer, président de la BEI, a présenté à M. Plenković un aperçu du récent engagement de la Banque dans le pays et a évoqué la future présidence croate du Conseil de l’UE.

Le président Hoyer a pour sa part déclaré : « La BEI continuera d’apporter un soutien concret et pratique à la Croatie, en coopération avec ses partenaires au sein des pouvoirs publics et des entreprises croates, afin de renforcer la croissance durable et l’emploi dans le pays. Nous sommes très fiers de la façon dont la BEI sert les citoyens croates et leur économie, et la Banque remercie ses partenaires locaux, comme HBOR, pour leur concours dans ce cadre. Je constate avec grand plaisir que la BEI bénéficie d’un appui considérable auprès des autorités croates pour relever les grands défis actuels, notamment la lutte contre les changements climatiques, une priorité absolue pour la BEI. »

Lors de cette réunion de deux jours, le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé l’octroi de 150 millions d’EUR à l’appui de nouveaux investissements réalisés par des entreprises du pays dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’industrie manufacturière. Le total des prêts accordés par la BEI en Croatie depuis 2001 a dépassé 6 milliards d’EUR.

Discussions initiales sur une nouvelle politique ambitieuse de prêt dans le secteur de l’énergie

Le Conseil d’administration de la BEI a également entamé des discussions initiales sur le projet de politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie. La nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie telle qu’elle est proposée vise à mettre l’activité de prêt de la BEI à l’appui de l’énergie en adéquation avec les engagements de l’Europe dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat et les propres ambitions qu’a la BEI de renforcer son rôle de banque européenne pour le climat.

« Une transformation en profondeur de notre économie et de notre société est requise si nous voulons atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et faire face aux effets des changements climatiques. Nous ne pouvons tout simplement pas supporter les coûts de l’inaction ! L’approbation de la future politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie sera un élément essentiel de la réponse de l’UE dans la lutte contre les effets des changements climatiques et le renforcement du rôle de la BEI en tant que banque européenne pour le climat » a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

La politique proposée inclut des engagements stratégiques détaillés visant à mettre progressivement un terme au soutien apporté à des projets énergétiques s’appuyant sur des combustibles fossiles.

« Dans les semaines à venir, nous allons fournir de nombreuses précisions ainsi que des garanties afin d’assurer un ensemble équitable et équilibré d’appuis pour tous les États membres durant la transition énergétique, et nous poursuivrons les discussions en octobre » a ajouté Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement supervisant les opérations ayant trait à l’énergie.

Le projet de politique, publié en juillet, a été élaboré au terme de la consultation publique la plus complète jamais organisée par la BEI et d’un dialogue soutenu avec les parties prenantes depuis le début de l’année.

La consultation publique avait pour objet de recueillir des avis et des contributions auprès du public quant à la manière dont la BEI pourrait soutenir au mieux la politique énergétique et les objectifs énergétiques et climatiques à long terme de l’UE. Plus de 149 contributions écrites ont été reçues de la part d’organisations et de particuliers, ainsi que des pétitions signées par plus de 30 000 personnes.