Pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, la BEI a organisé une semaine complète d’événements afin d’échanger sur l’inclusion des personnes en situation de handicap avec le personnel et des spécialistes invités, comme Alice Maynard, directrice de Future Inclusion et Daniel Theisen, directeur d’ALAN, Maladies Rares Luxembourg.

Symboliquement, la Banque a éclairé en violet la chaise monumentale qui trône à l’entrée de son bâtiment historique pendant toute la Semaine de sensibilisation au handicap, rejoignant ainsi le mouvement mondial #PurpleLightUp. Ce mouvement célèbre les 386 millions d’employés en situation de handicap dans le monde et attire l’attention sur leur importante contribution économique.

Les manifestations et activités de la Semaine de sensibilisation au handicap organisées par la BEI ont mis en lumière les actions menées par la Banque et ses partenaires pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et faciliter l’élimination des obstacles à leur développement. Les thèmes abordés au cours des différentes tables rondes allaient du langage accessible aux personnes handicapées à l’inclusion dans le recrutement en passant par l’intégration du personnel. La BEI a également salué la contribution décisive des collègues en situation de handicap et a sensibilisé aux droits des personnes handicapées et plaidé en leur faveur en mettant en lumière le réseau enAble, une initiative de son personnel.

L’inclusion des personnes en situation de handicap est devenue une priorité évidente à la BEI. Elle se reflète dans sa stratégie en matière de diversité et d’inclusion et dans les travaux réalisés ces dernières années pour apporter des améliorations pragmatiques à ses systèmes, politiques et pratiques. Au début de cette année, la BEI a fièrement rejoint l’initiative « The Valuable 500 », devenant l’une des 500 organisations de renommée internationale qui font de l’inclusion des personnes handicapées l’une des priorités des dirigeants.

En outre, à l’été 2021, la Banque est devenue membre de l’organisation PurpleSpace, figure de proue du soutien aux réseaux de personnes en situation de handicap qui permet aux responsables de réseaux de contribuer au programme d’inclusion des personnes handicapées dans leurs entreprises respectives.

Regardez Werner Hoyer, président de la BEI : « Dialogue avec des dirigeantes et des dirigeants »