La BEI a participé au 16e Forum annuel des Nations unies sur la gouvernance de l’internet (FGI 2021). Tenu cette année à Katowice (Pologne) du 6 au 10 décembre, il avait pour thème général l’« internet uni ».

Comme l’expliquent les organisateurs de l’événement, pendant la crise du COVID-19, l’internet s’est avéré essentiel pour organiser nos vies à un point que nous n’aurions jamais pu imaginer il y a encore peu de temps. Ce constat ne fait que confirmer la place centrale qu’il occupe désormais dans notre quotidien. Nous vivons dans un monde numérique, dans lequel nous avons besoin de liberté, d’ouverture et de sécurité.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a participé au programme réservé aux dirigeants de haut niveau et, plus précisément, à un débat intitulé « Investir dans la croissance numérique et les capacités génériques – Synergies transnationales et transcontinentales ».

Les discussions ont essentiellement porté sur les défis liés à la réalisation d’une transformation numérique efficace : comment exploiter les synergies et la coopération numérique et comment favoriser la croissance et créer un écosystème propice aux jeunes pousses, ainsi qu’aux microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME), étant donné qu’elles jouent un rôle clé dans la transformation numérique.

« L’expérience de la BEI montre que les technologies numériques stimulent la productivité et contribuent à accroître l’efficacité énergétique dans un large éventail de secteurs. Elles accélèrent les découvertes scientifiques et améliorent les travaux de recherche, tout en renforçant la productivité grâce à des applications valables à l’échelle de secteurs entiers telles que l’amélioration de la robotique collaborative, la maintenance prédictive, une conception et un contrôle de la qualité plus rapides et plus fiables, de même qu’une meilleure gestion de la chaîne d’approvisionnement. Somme toute, si elle est abordée avec sagesse, la transformation numérique peut compenser certaines des conséquences négatives des grandes tendances observées au niveau mondial, notamment l’évolution démographique, l’urbanisation et les changements climatiques », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.

