La Banque européenne d’investissement (BEI) et les cinq plus grandes banques nationales de promotion économique de l’Union européenne se sont réunies pour discuter de l’état d’avancement de mesures conjointes existantes, telles que l’initiative conjointe sur l’économie circulaire, la Réponse rapide – Action en faveur des réfugiés ukrainiens en Europe et le fonds Marguerite. Stefan Wintels, PDG de KfW, a accueilli Werner Hoyer, président de la BEI, et les autres dirigeants dans les bâtiments de la banque de promotion économique allemande à Berlin.

Les responsables des différentes institutions ont également échangé sur les différentes initiatives mises en œuvre à l’échelle nationale et européenne en soutien à la souveraineté énergétique de l’Europe.

Ont assisté à cette réunion :

Beata Daszynska-Muzyczka, PDG de Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK (Pologne)

Dario Scannapieco, PDG de CDP Cassa Depositi e Prestiti, CDP (Italie)

Laurent Zylberberg, vice-président exécutif du Groupe Caisse des Dépôts, CDC (France)

Jose Carlos Garcia de Quevedo, PDG de l’Istituto de Credito Oficial, ICO (Espagne)

Stefan Wintels, PDG de KFW (Allemagne)

Werner Hoyer, président de la BEI (Union européenne)

Un montant de 2,9 milliards d’euros a déjà été collecté en faveur du programme Réponse rapide — Soins aux réfugiés ukrainiens en Europe, lancé à Paris au printemps dernier. Ce montant dépasse de loin l’objectif de 2 milliards d’euros.

Les partenaires au sein de l’initiative conjointe sur l’économie circulaire ont fait état d’un volume total de projets et de programmes financés de 6,3 milliards d’euros à la fin de 2021. L’initiative, lancée au Luxembourg en 2019, soutient des projets et des programmes d’économie circulaire dans l’Union européenne et représente un volume total de 10 milliards d’euros jusqu’en 2023.