Corneille Bruck, ancien vice-président de la BEI, est décédé le 26 septembre 2021 à Bonn. Il avait 88 ans.

« Premier vice-président originaire du Luxembourg, Corneille Bruck a laissé un héritage durable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la BEI, notamment en consolidant nos relations avec le pays qui nous accueille depuis le début des années 60 », a déclaré le président Hoyer. « Les collègues qui ont travaillé avec lui se souviennent de son engagement en faveur de l’intégration européenne et de sa conviction que le Luxembourg fait partie d’une communauté européenne au sens large. Son mandat en tant que vice-président a été court, mais Corneille Bruck a occupé diverses fonctions à la Banque pendant de nombreuses autres années qui font que nous gardons de lui un souvenir chaleureux ».

Avant d’être nommé vice-président de la BEI, M. Bruck a fait partie de son Comité de vérification pendant six ans, puis a siégé dix ans à son Conseil d’administration. En outre, il a contribué à renforcer la visibilité de la BEI dans son pays d’accueil et à développer les relations avec le Luxembourg, ses autorités et ses réseaux locaux. Ayant pris ses fonctions au cours d’une période difficile dans les années 90, le vice-président Bruck a signé le premier prêt global avec un intermédiaire luxembourgeois, la SNCI, ainsi que le premier prêt à Arbed-Belval.

M. Bruck a servi son pays et l’Union européenne au cours d’une longue et belle carrière et laissera le souvenir d’un homme d’honneur et de conviction.