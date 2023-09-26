La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence spatiale européenne (ESA) se sont réunies aujourd’hui à Luxembourg pour discuter des besoins d’investissement et de financement en vue de conserver un secteur spatial européen concurrentiel en amont.

« La réunion de ce jour est importante, car les capacités spatiales critiques insufflent un élan indispensable au développement de nouvelles technologies de rupture et favorisent de multiples retombées dans de nombreux secteurs. Nous devons veiller à consacrer des ressources suffisantes à la recherche‑développement et à l’espace, afin que l’Europe puisse continuer à stimuler l’innovation dans des domaines tels que la robotique avancée, l’intelligence artificielle et la science des matériaux. À leur tour, ces investissements profiteront non seulement à l’industrie spatiale, mais auront également un impact porteur de transformation sur plusieurs secteurs, garantissant l’autonomie de l’Europe », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Je suis convaincu que la coopération croissante entre la BEI, l’ESA et la direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace (DG DEFIS) constitue un pas décisif dans cette voie, car nous devons tracer une trajectoire commune vers un secteur spatial européen florissant. »

Timo Pesonen, directeur général de la DG DEFIS, a ajouté : « Nous saluons l’engagement renforcé de la BEI dans le secteur spatial, ainsi que sa volonté de soutenir l’expansion du financement par l’emprunt pour les entreprises du « Nouvel espace » à croissance rapide en Europe. En tant qu’institutions publiques œuvrant dans les domaines de l’espace et des finances, l’ESA et la BEI ont un rôle clé à jouer aux côtés de la Commission européenne pour améliorer la compétitivité de l’industrie spatiale européenne. Le concours de la BEI renforcera la force de frappe de l’initiative CASSINI de la Commission en faveur du Nouvel espace. »

Un engagement clair en faveur du secteur spatial se reflète dans les politiques et initiatives de l’UE, depuis le règlement de l’UE sur l’espace jusqu’à la stratégie spatiale pour la sécurité et la défense, en passant par l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE) de la BEI. Plusieurs programmes et initiatives de financement ont déjà été mis en place, notamment Horizon Europe, les dispositifs Éclaireur, Transition et Accélérateur du CEI, InvestEU et l’initiative CASSINI en faveur de l’entrepreneuriat spatial.

Toutefois, le secteur spatial européen doit faire face à la concurrence de nouveaux acteurs étrangers qui ont fortement augmenté leurs investissements à cet égard. Pour relever ce défi, la BEI, l’ESA et la DG DEFIS coopèrent et examinent différentes approches susceptibles d’avoir un impact sur le secteur spatial au cours de la prochaine décennie. Une attention particulière sera accordée à la phase d’expansion des technologies du Nouvel espace, la large gamme d’instruments et de programmes d’appui aux entreprises spatiales en amont étant aujourd’hui principalement axée sur les premiers stades de développement.

À propos de cette journée d’échanges, Géraldine Naja, directrice Commercialisation, Industrie et Contrats à l’ESA, a déclaré : « Grâce à cette collaboration et au nouvel accord de coordination signé cette année avec la DG DEFIS et l’EUSPA, nous élaborons une compréhension commune des défis du marché et travaillons ensemble pour favoriser une industrie spatiale européenne prospère et concurrentielle. Je me réjouis de cette coopération fructueuse et de l’occasion qui nous est donnée de façonner l’avenir du secteur. »

Les trois organisations aborderont plus avant l’écosystème actuel et collaboreront pour relever les défis auxquels sont actuellement confrontées les entreprises du secteur spatial.