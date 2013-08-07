Renewal of Dario Scannapieco as Vice-President of the EIB

Le 9 juillet 2013, le Conseil d'administration a décidé de soumettre au Conseil des gouverneurs une proposition de renouvellement du mandat de M. Dario Scannapieco au poste de vice-président et membre du Comité de direction de la BEI, pour une nouvelle période de six ans à compter du 16 août 2013.

La procédure écrite invitant le Conseil des gouverneurs à se prononcer sur la proposition de renouvellement a été lancée le 15 juillet 2013.

La décision de reconduire le mandat de M. Scannapieco a été prise le 30 juillet 2013, date à laquelle la majorité requise des votes a été atteinte. Le mandat de M. Scannapieco a dès lors été renouvelé à compter du 16 août 2013.