Le président de la BEI, Werner Hoyer, s’est joint ce jour aux dirigeants du G7, du G20 et de l’Union africaine à Berlin dans le cadre du sommet Break COVID Now, organisé par le chancelier allemand.

Soutien de la BEI dans le cadre de la réaction mondiale face à la pandémie

COVAX a reçu 900 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement dans le cadre de l’Équipe Europe.

Le président Hoyer s’est engagé à verser, sous réserve de l’approbation des actionnaires de la BEI, un montant supplémentaire d’un milliard d’euros au titre de la garantie de marché COVAX de Gavi (COVAX AMC) afin d’apporter une réponse rapide aux risques imprévus liés à la pandémie de COVID-19.

Ce financement permettra à Gavi de mobiliser des capitaux supplémentaires, de soutenir la réserve de vaccins anti-COVID 19, d’améliorer l’approvisionnement et la livraison de vaccins et de contribuer à l’acquisition de doses auprès de fabricants locaux, en particulier en Afrique.

Coopération multilatérale pour renforcer la santé mondiale

Le sommet Break COVID Now vise à améliorer la sécurité sanitaire mondiale en renforçant la disponibilité des vaccins et en permettant une réponse rapide à de futures pandémies.

La population, les communautés et les économies continueront d’être affectées par l’épidémie de COVID-19 tant qu’il restera des lacunes en matière de couverture.

Le sommet COVAX AMC de Gavi cherchait à recueillir 1,1 milliard de dollars pour la livraison d’urgence de vaccins et à lancer un programme de 2,7 milliards de dollars pour la production de vaccins contre la pandémie.

COVAX, une réussite

Pour parvenir à distribuer les vaccins le plus largement et le plus rapidement possible à l’échelle mondiale, COVAX a mis en place un système global d’achat, d’expédition et de livraison reposant sur l’équité vaccinale et visant à approvisionner les pays à faible revenu en vaccins contre le COVID-19. COVAX a fourni environ 1,2 milliard de doses à des pays soutenus au titre de la garantie de marché.

Grâce à la garantie de marché COVAX de Gavi, 42 % de la population des pays à faible revenu ont bénéficié de deux doses de vaccin, contre 58 % dans le monde. En janvier 2022, 34 pays avaient une couverture inférieure à 10 %, contre 19 % actuellement.

Pour la première fois depuis deux ans, la première priorité du monde n’est plus de veiller à l’envoi d’un plus grand nombre de vaccins. COVAX peut fournir les doses dont les pays concernés ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin. Ces réalisations ont été rendues possibles par l’envoi de doses ainsi que par des contributions au titre de la garantie de marché, par la BEI notamment, qui ont financé des accords d’achat anticipé de Gavi pour le compte de COVAX.

Cependant, le travail ne s’arrête pas là.

COVAX continue de s’adapter afin que les pays à faible revenu bénéficient du soutien nécessaire, aujourd’hui et demain. COVAX fournit aux économies répondant aux critères d’admissibilité de la garantie de marché un soutien souple et modulable qui peut les aider à atteindre voire revoir à la hausse leurs objectifs de vaccination.

Tirer parti des instruments financiers nouveaux et existants

Gavi a travaillé avec des partenaires tels que la BEI pour élargir la gamme existante de produits financiers innovants.

De nouveaux partenariats sont annoncés avant le sommet de Gavi, donnant aux donateurs plus de possibilités de faire des annonces de contributions pluriannuelles, de mobiliser des liquidités et, pour la première fois, de structurer certains de ces engagements afin de les rendre conditionnels. Ces partenariats faciliteront aussi l’achat par les pays admissibles et les banques multilatérales de développement avec lesquelles ils collaborent de doses supplémentaires par l’intermédiaire de COVAX.