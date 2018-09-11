President Hoyer and President Mauricio Macri met in Buenos Aires at the Casa Rosada, the office of the president of Argentina.

Le président Hoyer et le président Macri se sont rencontrés à Buenos Aires à la Casa Rosada, le bureau du président argentin. Les présidents ont échangé leurs vues sur le rôle de l’Argentine dans le contexte des réunions du G20 et de la complexité de la situation économique dans les marchés émergents. Le président Hoyer a souligné la volonté de la BEI de stimuler la croissance économique, l’emploi et la prospérité en Argentine et dans la région. Il a affirmé que, malgré la période difficile que traverse le pays, la BEI continue de soutenir l’Argentine et son programme de réforme. Le président de la Banque a ensuite rencontré le ministre argentin du trésor, Nicolás Dujovne.

En 2017, la BEI a signé son premier projet avec le secteur public en Argentine depuis 20 ans. Aujourd’hui, le président Hoyer a déclaré que la BEI continuerait à appuyer des projets qui ont des incidences réelles sur l’économie, en Argentine comme dans l’ensemble de la région. L’Union européenne, qui a investi quelque 8 milliards d’EUR en Amérique latine ces 25 dernières années, est le partenaire de développement le plus important de la région.

Au cours de sa visite en Argentine, Werner Hoyer a présidé les réunions des institutions financières du G20 qui interviennent au titre du développement, plus connues sous le nom de D20, et du Club des investisseurs de long terme (LTIC).

Lors du sommet, la BEI a signé la nouvelle déclaration du D20 qui réaffirme l’importance de mobiliser des investissements privés en faveur d’infrastructures durables pour garantir la croissance économique. À cet égard, Werner Hoyer a annoncé que la BEI prévoyait « d’augmenter sensiblement sa contribution à la réhabilitation d’infrastructures ». Dans le cadre des réunions du LTIC et du D20, la BEI a en outre fait la promotion de ses nouvelles obligations responsables en matière de durabilité, un instrument d’investissement dédié au développement durable que la Banque a lancé la semaine précédente.