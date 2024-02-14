Polo Strategico Nazionale (PSN) poursuit sa mission de principal facilitateur de la transformation numérique en Italie, avec l’appui des principales institutions financières italiennes et de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Polo Strategico Nazionale est l’un des piliers de la stratégie italienne d’informatique en nuage, une initiative du département « Transformation numérique » de la présidence du Conseil des ministres. Ce projet phare du plan italien pour la reprise et la résilience vient d’obtenir plus de 200 millions d’EUR auprès d’un groupe de grandes institutions financières : Intesa Sanpaolo, UniCredit et Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui ont agi respectivement en tant que banque structurante, arrangeur principal mandaté initial et teneur de livre ; et Banco BPM ainsi que BPER intervenant en qualité d’arrangeur principal mandaté initial. Sur le montant total mis à disposition, 73 millions d’EUR proviennent de la BEI. Ils serviront à financer des prêts que les banques intermédiaires Intesa Sanpaolo, UniCredit et CDP pourront proposer à Polo Strategico Nazionale à des conditions avantageuses.

Polo Strategico Nazionale utilisera ces ressources pour mener à bien sa mission, à savoir créer une infrastructure en nuage technologiquement innovante et capable d’assurer la sécurité ainsi que la durabilité économique et environnementale dans la gestion des données et des logiciels de l’administration publique italienne.

Emanuele Iannetti, PDG de Polo Strategico Nazionale : « Le choix opéré par ces institutions financières et la BEI de soutenir notre travail confirme la solidité, la crédibilité et l’expertise de Polo Strategico Nazionale dans le cadre de ce projet. L’appui de la BEI et du groupe institutionnel bancaire formé d’Intesa Sanpaolo, d’UniCredit, de CDP, de Banco BPM et de BPER est fondamental. Je remercie toutes les personnes concernées qui ont cru fermement en ce projet. »

Le financement prend notamment la forme de trois lignes de crédit[1] destinées à renforcer et à accélérer les activités de Polo Strategico Nazionale. Elles serviront à couvrir les coûts, les activités et les investissements financiers ayant trait au projet de renouvellement technologique, et promouvront la transformation numérique de l’administration publique italienne en permettant la migration de sa gestion des données vers le nuage sécurisé créé par Polo Strategico Nazionale.

L’assistance juridique pour le contrat de financement a été fournie par le cabinet d’avocats Chiomenti, en collaboration avec Polo Strategico Nazionale (et ses partenaires, pour la documentation financière les concernant) et par Gianni & Origoni, en collaboration avec Intesa Sanpaolo, UniCredit, CDP, Banco BPM et BPER.

Polo Strategico Nazionale (www.polostrategiconazionale.it) est une société détenue par TIM, Leonardo, CDP (par l’intermédiaire de sa filiale CDP Equity) et Sogei. Elle a pour vocation de créer et de gérer une infrastructure en nuage indépendante et technologiquement innovante capable d’assurer la sécurité et la durabilité économique et environnementale de la gestion des données et des logiciels de l’administration publique italienne. Polo Strategico Nazionale est l’un des trois piliers de la stratégie italienne d’informatique en nuage, élaborée par le département « Transformation numérique » de la présidence du Conseil des ministres en collaboration avec l’agence nationale de cybersécurité. La stratégie italienne d’informatique en nuage définit une orientation stratégique pour la migration des données et des services numériques de l’administration publique italienne vers le nuage. Lauréat de l’appel d’offres concerné, Polo Strategico Nazionale a signé avec le département « Transformation numérique » de la présidence du Conseil des ministres italien un accord d’une durée de 13 ans pour mener à bien ce projet.

[1] Une ligne de crédit à moyen et long terme (la ligne de crédit de premier rang) financera les principaux coûts et investissements du projet, une première ligne de crédit renouvelable couvrira les besoins en matière de TVA (la ligne de crédit « TVA ») et une seconde ligne de crédit renouvelable soutiendra les fonds de roulement (la ligne de crédit « fonds de roulement »).