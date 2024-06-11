Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Naftogaz Ukraine obtient de la BEI une subvention d’assistance technique de 400 000 euros pour sa décarbonation

11 juin 2024

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie 400 000 euros à Naftogaz, l’entreprise publique ukrainienne de pétrole et de gaz naturel, pour soutenir la décarbonation de ses activités. Cette assistance technique financée au titre du programme « EU for Ukraine » de la BEI permettra à Naftogaz d’élaborer sa stratégie de décarbonation conformément aux politiques climatiques de l’UE.

Naftogaz présentera des mesures visant à déployer des sources d’énergie plus propres, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l’efficacité énergétique et à étendre la production d’énergie renouvelable. Cette stratégie concernera l’ensemble des opérations et de la chaîne d’approvisionnement de Naftogaz et tiendra compte de l’impact climatique de ses produits.

« Cet accord de coopération marque une avancée importante pour l’Ukraine sur la voie d’un avenir énergétique durable et résilient, et souligne notre engagement en faveur de la transition écologique du pays », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « En tant que banque européenne du climat, la BEI est fière de soutenir les efforts de décarbonation de Naftogaz.

Teresa Czerwińska, qui est chargée de la supervision des opérations de la BEI en Ukraine, et Oleksiy Tchernychov, président-directeur général de Naftogaz, ont signé cet accord en marge de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine qui s’est tenue à Berlin. L’accord souligne le rôle crucial de la décarbonation du secteur énergétique ukrainien dans le cadre de la construction d’un avenir durable et résilient pour le pays.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous apportent nos partenaires de la BEI, car la mise en place d’une stratégie de décarbonation est essentielle pour Naftogaz. À l’heure actuelle, nous devons trouver un équilibre entre l’enjeu immédiat qui consiste à fournir au pays les ressources énergétiques nécessaires et notre progression vers l’avenir, à savoir l’adhésion à l’Union européenne. La diversification des ressources énergétiques permettra d’amortir les effets des fluctuations du marché et les risques liés à la guerre, tout en soutenant le développement durable et la transformation du secteur énergétique ukrainien », a expliqué Oleksiy Tchernychov.

