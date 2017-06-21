Lors d’une conférence spéciale au Parlement européen à Bruxelles le 21 juin 2017, Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a présenté les mesures prises actuellement par la banque de l'UE pour contribuer à la gestion des migrations vers l’Europe et à la lutte contre leurs causes profondes dans les pays voisins et dans le reste du monde.

Intervenant aux côtés d’Antonio Tajani, président du Parlement européen, le vice-président Scannapieco s’est exprimé en ces termes : « Même si nous espérons que les efforts de résolution des conflits déployés par la communauté internationale permettront bientôt de réduire l’acuité de la crise actuelle des réfugiés, les migrations économiques continueront, aujourd’hui comme demain, à constituer un enjeu pour l’UE. Dès lors, nous devons renforcer la résilience économique à long terme et aider les pays qui sont confrontés à une instabilité politique et économique. À la BEI, plus grande institution financière multilatérale active tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, nous mobilisons notre savoir-faire, notre expérience et nos ressources pour répondre à ces besoins. »

La pérennité de 38 000 emplois assurée dans le voisinage méditerranéen

Dario Scannapieco a également fait part de progrès au titre de la nouvelle initiative de la BEI intitulée « Résilience économique » pour le voisinage méridional : « Nous avons récemment approuvé des prêts en faveur de PME à hauteur de 600 millions d’EUR qui seront intermédiés par des banques actives en Jordanie, en Égypte, au Liban, au Maroc et en Cisjordanie et qui permettront de soutenir la croissance et d’assurer la pérennité de quelque 38 000 emplois. Des discussions sont en cours concernant un mécanisme de financement avec panachage pour les infrastructures locales dans l’optique de soutenir, dans les domaines des déchets, de la santé, de l’éducation et des logements sociaux, les collectivités locales de Serbie qui sont affectées par la crise des réfugiés. »

Texte intégral du discours