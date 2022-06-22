Les 21 et 22 juin derniers, la BEI a participé aux Journées européennes du développement, organisées par la Commission européenne sur le thème « Global Gateway : établir des partenariats durables pour un monde connecté ».

La délégation, conduite par le président Hoyer, comprenait notamment les vice-présidents Ambroise Fayolle et Ricardo Mourinho, le directeur exécutif adjoint de BEI Monde, Markus Berndt, et la directrice chargée des opérations de prêt de BEI Monde dans les pays d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, d’Asie et d’Amérique latine, Maria Shaw-Barragan. Ses membres ont participé à des débats et rencontré des dirigeants politiques pour discuter des investissements prioritaires en faveur de la transition écologique et numérique.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d’ouverture, le président Hoyer a souligné que : « La guerre en Ukraine est l’argument le plus percutant qui soit en faveur du verdissement de nos économies et de l’accélération de notre transition vers l’indépendance à l’égard des combustibles fossiles ». Dans le cadre d’un groupe de discussion de haut niveau ayant pour thème « La finance durable au cœur de Global Gateway », il a également réaffirmé l’engagement de la BEI à renforcer les investissements de l’Équipe Europe dans le monde.

Des rencontres ont eu lieu entre le président Hoyer, le vice-président Fayolle et le vice-président Mourinho et les dirigeants du Sénégal, du Ghana, de la Mauritanie, de la Namibie, du Cabo Verde, du Belize et du Tadjikistan ainsi que les membres de leurs délégations. Ces échanges avaient pour objectif de renforcer les partenariats et d’aborder de nouveaux projets susceptibles d’accroître la connectivité et la résilience face aux défis mondiaux.

Le vice-président Fayolle a participé à l’événement « Architecture européenne pour le développement : apporter des réponses inclusives communes à la crise du climat », afin de discuter de la manière dont les acteurs européens du développement peuvent renforcer leur partenariat pour atteindre les objectifs de développement et d’action en faveur du climat à l’échelle planétaire. « Les changements climatiques constituent un enjeu mondial, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Si nous voulons réussir la transition qu’imposent les changements climatiques, nous devons prendre en compte le concept de transition juste, sinon nous échouerons », a-t-il déclaré à l’auditoire.

Le vice-président Ricardo Mourinho a pris la parole lors d’une manifestation spéciale consacrée aux « Plans économiques et d’investissement dans les régions voisines de l’UE ». Il a évoqué les ambitions climatiques de la BEI et en particulier le soutien de la Banque aux transports durables et à la connectivité. Il a également expliqué comment la BEI aide les PME à effectuer leur transition verte et numérique. « Nous passons d’une crise à l’autre, et l’UE a beaucoup appris sur la manière de mettre des liquidités à disposition. Nous devons réaffecter des prêts pour soutenir les fonds de roulement. Il est essentiel d’aider les PME, car si elles constituent l’épine dorsale de la plupart des économies, elles sont aussi leurs composantes les plus fragiles en période de crise », a-t-il déclaré.

Markus Berndt a participé au déjeuner-rencontre organisé par la BEI et consacré à BEI Monde, où il a déclaré : « Nous voulons travailler main dans la main et, surtout, obtenir des résultats. Nous voulons donner une nouvelle dimension à notre capacité d’octroi de prêts, de panachage de ressources et de prestation de conseils, en partenariat avec nos institutions homologues ».

Maria Shaw Barragan a participé à un échange sur la façon d’effectuer des investissements cohérents dans les villes interconnectées. « En tant que banque de l’UE, la BEI fournit des solutions durables aux villes : notre initiative commune avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), intitulée « Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes (FELICITY) » conseille les villes qui veulent devenir plus vertes, » a-t-elle commenté.

En collaboration avec la Commission européenne, BEI Monde a annoncé la mise en place de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes, qui soutiendra, dans les Caraïbes, des projets essentiels dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la propreté des océans ; elle a également évoqué l’octroi d’un nouveau prêt de 18,4 millions d’euros à la République des Maldives, soutenu par l’UE, afin d’accroître la résilience face aux pandémies et l’efficacité du secteur de la santé.

