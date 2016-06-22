© YIT Helping to construct the new heart of Helsinki - a high energy performance building encompassing a shopping mall, a car park and a railway station

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de prêt avec le Finlandais YIT à l'appui de l'efficacité énergétique dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain à Helsinki. Le prêt fait l'objet d'une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI responsable des opérations de la BEI en Finlande, a déclaré : « Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation du “deuxième centre d'Helsinki”, comme a été surnommé le projet Tripla. L'aménagement urbain et l'efficacité énergétique pour rendre les villes plus durables et plus compétitives sont des priorités stratégiques de la BEI et le projet concourt également à la réalisation de l'engagement de la Banque visant à consacrer au moins 25 % de l'ensemble de ses prêts à l'action en faveur du climat. Tripla, qui est un ensemble de bâtiments à consommation énergétique quasi nulle, s'inscrit parfaitement dans cette approche. En particulier, le prêt de la BEI en faveur du projet Tripla fait l'objet d'une garantie au titre du FEIS, un axe du Plan d'investissement pour l'Europe élaboré par la Commission Juncker qui permet à la Banque d'intensifier son soutien à des projets relatifs notamment à l’efficacité énergétique. »

La banque de l'UE a prêté 130 millions d'EUR pour la mise en œuvre du projet Tripla portant sur la construction de bâtiments à consommation énergétique quasi nulle à Helsinki, en Finlande. Outre le centre commercial, le projet comprend également la rénovation complète d'une gare ferroviaire et l'aménagement d'une vaste aire de stationnement. Ce projet est la pierre angulaire d'un vaste programme d'aménagement et de revitalisation urbains de plusieurs milliards d'EUR qui sera réalisé à Pasila, un quartier de la capitale finlandaise. Ce quartier était jusqu'à présent un important axe ferroviaire et de transport, mais il devrait désormais accueillir quelque 12 000 habitants d'ici à 2040. Le complexe Tripla sera également le plus grand centre commercial de Finlande par le nombre de commerces ainsi qu'un nœud de transport majeur pour la population.

Cette opération bénéficie pleinement de la garantie du FEIS, qui constitue l'un des trois axes du Plan d'investissement pour l'Europe élaboré par la Commission Juncker. Les autres bailleurs de fonds du projet sont la Banque nordique d'investissement, Danske Bank et Handelsbanken.