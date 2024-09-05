Inauguration du pont d’Herzégovine, financé par BEI Monde

EIB

Le nouveau pont d’Herzégovine long de près d’un kilomètre, qui enjambe la Neretva, vient d’être inauguré. Combiné au tronçon autoroutier Počitelj-Zvirovići, il constitue une réalisation remarquable en matière d’infrastructures en Bosnie-Herzégovine. Élément essentiel du corridor Vc, cet axe de transport majeur vise à accroître la connectivité tout en améliorant les temps de trajet, la sécurité routière et les relations économiques. Conformément à la stratégie Global Gateway de l’Union européenne (UE), le projet a été financé par une subvention de l’UE de 5 millions d’euros au titre du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux, ainsi que par un prêt de 105 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) par l’intermédiaire de BEI Monde, pour la totalité du tracé Počitelj-Bijača.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Avec tous les partenaires qui participent à ce projet, nous nous réjouissons de l’achèvement de ce tronçon essentiel du corridor Vc, qui crée une liaison autoroutière directe entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie et, partant, vers le reste de l’Union européenne. Ce nouveau pont remarquable – parmi les plus grands de la région – et l’infrastructure routière connexe ouvriront de nouvelles perspectives économiques pour les populations des deux pays en facilitant les échanges commerciaux et les déplacements et en réduisant les temps de trajet domicile-travail. La BEI demeure un partenaire fiable pour les Balkans occidentaux. À ce jour, elle a mis à disposition plus de 15 milliards d’euros de financements, jetant les bases d’une meilleure connectivité et d’une prospérité accrue dans la région. »

Le tronçon Počitelj-Zvirovići comprend une autoroute de 11,7 km de long, un échangeur avec péages et routes d’accès, un échangeur interrégional, trois viaducs et un tunnel. L’élément majeur de ce tronçon est le pont d’Herzégovine qui s’élève à plus de 100 mètres et comporte quatre voies d’autoroute d’un seul tenant, ce qui le rend unique et en fait l’un des plus grands de la région.

Stefano Ellero, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE en Bosnie-Herzégovine, a souligné que l’achèvement du pont était un symbole de progrès et de coopération et illustrait le partenariat durable entre la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne.

« C’est pour moi une grande joie d’assister à l’ouverture officielle du pont d’Herzégovine aujourd’hui. Ce pont est plus qu’une simple infrastructure : en reliant les deux rives de la Neretva et en unissant les communautés et les pays, il symbolise la puissance des liens. Il est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble à un objectif commun pour un avenir meilleur. Ce pont rendra les déplacements plus rapides et plus sûrs pour les personnes et les marchandises, ce qui stimulera les entreprises, le tourisme et le développement régional. »

Nermin Nikšić, Premier ministre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine : « Nous sommes résolument déterminés à prendre des mesures vigoureuses en vue de nous rapprocher de l’Union européenne et d’y adhérer, et c’est l’un des projets clés sur cette voie. La construction de ce tronçon du corridor qui traverse la Bosnie-Herzégovine nous permet de nous intégrer dans les flux européens économiques, de communication et de la société dans son ensemble. Le tronçon de 11 km que nous ouvrons aujourd’hui revêt une signification symbolique et pratique particulière. »

Borjana Krišto, présidente du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine : « Ce pont, de toute beauté, sert également un but particulier. Il est un jalon sur une route qui non seulement relie le sud et le nord de la Bosnie-Herzégovine mais aussi crée un corridor vers l’Union européenne en passant par le territoire de la Croatie. La connectivité des transports en sera améliorée, avec à la clé de multiples évolutions dans l’économie et l’industrie. »

Denis Lasić, directeur de JP Autoceste FBIH, qui organisait la cérémonie d’inauguration, a déclaré que l’autoroute était le fruit de travaux de construction exigeants et qu’elle allait donner un coup de fouet à l’économie du pays.

Le corridor Vc est un important axe de transport paneuropéen qui relie Budapest, en Hongrie, au port de la mer Adriatique de Ploče, en Croatie, en traversant la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Il joue un rôle essentiel pour faciliter les échanges commerciaux et les transports dans toute l’Europe du Sud-Est, reliant les principaux marchés et favorisant l’intégration régionale.