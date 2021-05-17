Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, nous – la BEI et le FEI (le Groupe BEI) – nous rappelons que chacun doit pouvoir jouir des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pourtant, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, des millions de personnes dans le monde sont exposées à la discrimination, voire à la criminalisation. L’identité de genre et l’orientation sexuelle sont essentielles à notre identité humaine ; les droits des LGBTIQ sont des droits humains. Cela est vrai sur le lieu de travail comme dans la société en général.

Exerçant ses activités dans de nombreux contextes différents au sein de l’UE et à travers le monde, le Groupe BEI est conscient des défis auxquels sont confrontées les personnes LGBTIQ dans certains pays. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les droits des LGBTIQ soient respectés dans le cadre de nos activités ainsi qu’à l’intérieur de nos institutions.

Dans le cadre de nos activités, nous traitons les risques de représailles auxquels sont exposés les militants LGBTIQ, en appliquant une tolérance zéro envers toute forme de représailles, d’intimidation, de menace, de harcèlement, de violence ou d’autre violation.

Nos équipes de projet examinent les formes explicites et implicites de discrimination ou d’exclusion. Lors de l’examen préalable de tout projet, une attention particulière est apportée aux éléments qui risquent de limiter l’accès des personnes LGBTIQ aux avantages du projet par rapport à l’ensemble la population, tout en reconnaissant qu’il est difficile d’entreprendre un examen préalable et un suivi dans les pays qui criminalisent les LGBTIQ.

À l’intérieur de nos institutions, ces mêmes principes sont rigoureusement appliqués. Les membres de notre personnel sont libres d’être eux-mêmes sur leur lieu de travail, en contribuant aux activités de la BEI et du FEI sans craindre aucune forme de discrimination ou de représailles. L’aménagement d’un lieu de travail inclusif dans lequel chaque individu peut s’épanouir et donner le meilleur de lui-même dans l’exercice de ses fonctions s’inscrit au cœur même de notre ADN organisationnel.

Werner Hoyer, président de la BEI

Alain Godard, directeur général du FE