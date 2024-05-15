La présidente de la BEI, Nadia Calviño, a été reçue aujourd’hui au palais de l’Élysée, à Paris, par le président de la République française, Emmanuel Macron. Accompagnée par le vice-président Ambroise Fayolle, Nadia Calviño a pu s’entretenir durant une heure environ avec Emmanuel Macron sur les grandes priorités européennes à quelques semaines des élections au Parlement européen.

Lors de ce vaste tour d’horizon, les principaux sujets de discussions ont porté sur les priorités stratégiques actuelles et futures de la BEI ainsi que sur le soutien de la BEI à la France.

Nadia Calviño et Emmanuel Macron ont notamment échangé sur l’importance et le rôle croissant joué par la banque d’investissement de long terme de l’Union européenne dans le financement des projets structurants et prioritaires pour l’Europe : soutien à la transition verte, aux énergies décarbonées et renouvelables et à la décarbonation de l’industrie, aux investissements pour renforcer la sécurité et l’autonomie stratégique européenne dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs et les batteries électriques ou encore appui à l’innovation.

Ils ont également réaffirmé leur soutien à l’Ukraine et à la question du financement de sa reconstruction et ont évoqué le rôle joué par la BEI en Afrique, premier continent bénéficiaire des investissements de la banque publique européenne en dehors de l’UE.

Les deux responsables ont enfin évoqué la place de la France dans les investissements de la BEI. La France figure en 2023 à la deuxième place des pays bénéficiaires de ses financements avec 12 Mds € (+16 %) et une centaine de projets dans des secteurs les plus variés : action climatique et environnementale, innovation, réindustrialisation, transports décarbonés urbains et régionaux avec les lignes ferroviaires du quotidien, établissements scolaires et équipements publics, rénovation énergétique du logement social et des bâtiments publics, etc.

L’an dernier, près de deux tiers des projets d’investissement de la BEI en France ont concerné l’action climatique et environnementale, et un tiers l’innovation et la recherche-développement.

Le président français a notamment eu l’occasion de réaffirmer le rôle clé joué par la BEI pour favoriser l’investissement en Europe dans des secteurs essentiels pour sa compétitivité en raison de la capacité budgétaire et d’endettement limitée des États. Les deux parties ont à cet égard pointé l’importance de progresser sur la voie de l’union des marchés de capitaux et de leur meilleure intégration au niveau européen afin de mobiliser les ressources nécessaires aux financements des diverses transitions écologique, numérique et technologique.

« Je me félicite de ces échanges approfondis et très constructifs avec le président Emmanuel Macron, a déclaré la présidente de la BEI, Nadia Calviño. Nous partageons la même conviction qu’il faut aller vers plus d’Europe afin de pouvoir répondre ensemble aux défis sécuritaires et de défense, climatiques et de compétitivité industrielle et technologique auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. Nous sommes plus forts ensemble à 27 et c’est le message que nous avons souhaité faire passer à quelques semaines d’une échéance électorale très importante pour l’Europe ».