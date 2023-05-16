Des représentants de BEI Monde, l’un des principaux bailleurs de fonds en faveur de projets de transport dans les Balkans occidentaux, ont participé à deux conférences régionales de premier plan sur la sécurité routière et la connectivité, qui se sont ouvertes le 15 mai.

Conférence « Vision Zero for the Balkans »

La conférence régionale sur la sécurité routière intitulée « Vision Zero for the Balkans », organisée par la Fédération routière internationale et l’agence serbe de sécurité routière, dans le cadre de la 7e Semaine mondiale des Nations unies pour la sécurité routière, a débuté le lundi 15 mai. Kris Peeters, vice-président de la BEI, a souligné combien il importe de renforcer les partenariats et l’action des pouvoirs publics pour éviter de nouvelles pertes humaines et économiques. À l’heure actuelle, la proportion, par million d’habitants, de décès et de blessures graves des suites d’accidents de la route est nettement plus élevée dans les Balkans que dans l’UE-27.

« En 2022, les accidents de la circulation ont coûté la vie à près de 1 300 personnes dans les Balkans occidentaux. Avec nos partenaires, nous devons prendre des mesures décisives pour éviter ces innombrables pertes humaines et économiques. Dans le cadre de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, nous nous engageons à donner la priorité aux projets et aux activités qui contribuent à accélérer la mise en place des systèmes de transport sûrs et durables de demain », a déclaré le vice-président Peeters.

« Appuyant des projets de transport clés au titre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, nos opérations dans la région atteignent près de 6 milliards d’euros à ce jour. En outre, nous apportons un soutien consultatif à la préparation et la mise en œuvre de projets de transport de haute qualité favorisant la sécurité, l’accessibilité et la durabilité », a-t-il conclu.

Sommet sur la connectivité

Le même jour, le « Connectivity Summit 2023 », un sommet régional sur la connectivité organisé par la Communauté des transports et la Zone de libre-échange d’Europe centrale, s’est déroulé à Budva, au Monténégro. L’objectif du sommet était d’attirer l’attention de l’ensemble de la profession et du pouvoir politique sur les questions liées à la durabilité et à l’efficacité des transports et de la logistique, qui sont des conditions préalables pour attirer des investissements et renforcer les échanges commerciaux au sein des Balkans occidentaux, ainsi qu’entre la région et l’Union européenne.

« La nouvelle connectivité doit être étroitement liée à des technologies intelligentes et numériques et à des politiques plus ambitieuses visant à réduire la dépendance des transports à l’égard des combustibles fossiles, à renforcer la sécurité et à gérer les infrastructures existantes de manière plus durable tout en les adaptant aux changements climatiques. La transformation numérique peut permettre non seulement d’améliorer la fiabilité et de réduire les temps de trajet et les coûts, mais aussi d’induire des changements de comportement et de promouvoir une gestion plus efficace de la logistique et de l’utilisation des équipements liés aux transports en général », a déclaré Kadir Bahcecik, chef d’unité au sein de BEI Monde, lors de la table ronde organisée sur la connectivité en matière de transports durables.