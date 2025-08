Grèce : les services de conseil de la BEI aident des villes à devenir neutres pour le climat et intelligentes

EIB

La BEI a signé un nouvel accord portant sur des services de conseil avec six municipalités grecques pour appuyer les objectifs relatifs aux villes neutres pour le climat et intelligentes.

L’initiative est soutenue par la Commission européenne et mise en œuvre dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

Les spécialistes de la BEI fourniront un soutien sur mesure pour aider les villes à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’investissement durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un nouvel accord portant sur des services de conseil avec six municipalités grecques – Athènes, Thessalonique, Kozani, Trikala, Ioannina et Kalamata – afin d’accompagner la conception et la mise en œuvre de stratégies d’investissement locales alignées sur leurs objectifs relatifs aux villes neutres pour le climat et intelligentes.

L’accord relève de la plateforme de conseil InvestEU et sera mis en œuvre par des spécialistes des services de conseil de la BEI en coordination avec la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes de la Commission européenne. Il représente une avancée stratégique dans le renforcement du partenariat de la BEI avec des collectivités locales grecques et vise à accélérer la transition vers un aménagement urbain durable, inclusif, neutre pour le climat et intelligent.

Les services de conseil de la BEI aideront les municipalités à structurer et à élaborer des programmes d’investissement qui répondent à leurs objectifs climatiques et environnementaux dans des domaines tels que la mobilité urbaine durable, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les solutions fondées sur la nature, l’économie circulaire et les infrastructures urbaines intelligentes.

L’accord a été signé par Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, et les maires et représentants respectifs des municipalités participantes, lors d’un événement spécifique qui s’est tenu à Athènes en présence de Patrick Child, directeur de la mission et directeur général adjoint au sein de la direction générale de l’environnement de la Commission européenne.

La BEI collabore avec la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes de la Commission européenne afin d’aider les villes associées à transformer leurs ambitieux plans d’investissement en une réserve de projets. La mission fait cadrer son action avec les priorités de l’UE, notamment le pacte vert pour l’Europe, et avec le rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Pour parvenir à la neutralité climatique, il faut commencer au niveau local. Les villes et les régions sont à l’avant-garde de la transition écologique, mais elles ont souvent besoin de conseils pour traduire leurs ambitions en plans d’investissement bancables. Dans le cadre de cet accord, la BEI forte des ressources fournies par la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes de la Commission européenne intensifie ses efforts à cet égard et entend aider des municipalités de toute la Grèce à stimuler l’aménagement urbain durable au moyen de conseils ciblés, d’une expertise technique et d’un partenariat à long terme. »

Les services de conseil sont fournis par les spécialistes de la BEI pendant une période maximale de 36 mois. Ils seront adaptés aux besoins spécifiques et au degré de maturité de chaque municipalité.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large du Groupe BEI en Grèce au titre du programme pour une transition verte et juste. Elle soutient également les objectifs de la mission de l’UE pour 100 villes neutres pour le climat et intelligentes, à laquelle sont associées les municipalités participantes.

Le rôle de la BEI à l’appui d’une Europe neutre pour le climat

En tant que banque européenne du climat, la BEI joue un rôle essentiel en apportant des financements et des conseils à l’appui de projets dans le cadre de la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes. Elle a consacré une enveloppe de prêt de 2 milliards d’euros à des villes associées à la mission. En outre, des conseils spécifiques sont proposés aux villes à l’appui de la mise en œuvre de projets relevant de leurs plans d’investissement.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Grâce aux conseils prodigués aux promoteurs de projets, la plateforme de conseil InvestEU améliore la qualité des projets d’investissement et leur alignement sur les grands objectifs à long terme de l’UE.

À propos de la mission pour des villes neutres pour le climat et intelligentes

La mission de l’UE pour des villes neutres pour le climat et intelligentes, dans le cadre d’Horizon Europe, contribue à la transition propre et numérique de l’Europe et s’inscrit dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe, du programme d’action pour les villes et du pacte pour une industrie propre.

La mission associera collectivités locales, populations, entreprises, investisseurs et autorités régionales et nationales pour

mettre en place 100 villes neutres pour le climat et intelligentes d’ici à 2030 ; faire en sorte que ces villes servent de pôles d’expérimentation et d’innovation pour permettre à toutes les villes européennes de leur emboîter le pas d’ici à 2050.

Villes neutres pour le climat et intelligentes - Commission européenne

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

