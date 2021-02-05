La Banque européenne d’investissement (BEI) a accepté de consentir un prêt de 7,5 millions d’EUR à Packhelp, une entreprise technologique polonaise spécialisée dans les emballages sur mesure. Grâce à sa propre plateforme en ligne, Packhelp répond aux besoins des PME à la recherche d’un emballage adapté à leurs produits, mais aussi des imprimeries qui travaillent principalement pour de grandes entreprises et ont moins accès aux petites structures. Packhelp privilégie également les producteurs de cartons écologiques susceptibles de remplacer les plastiques.

Le prêt de la BEI financera la stratégie de croissance de Packhelp, qui repose sur une innovation technologique constante nécessitant d’importants investissements dans la recherche-développement. L’entreprise pourra ainsi développer plus avant sa plateforme innovante et étendre son réseau de fournisseurs et de clients en Pologne et en Europe. Depuis sa création en 2015, Packhelp a vendu environ 26 millions d’emballages à 36 000 clients dans 38 pays.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du plan d’investissement pour l’Europe géré conjointement par la Commission européenne et la BEI, soutient le prêt par l’intermédiaire de son Mécanisme de financement de la croissance européenne, en reconnaissance du potentiel de l’entreprise sur un marché en expansion.

Packhelp fonctionne comme un marché en ligne, à haute composante technologique, qui regroupe les commandes de petites et moyennes entreprises et les transmet aux imprimeries. Le logiciel met fin aux complexités logistiques et aux difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement, et il fait bénéficier les imprimeries traditionnelles de la rapidité du commerce électronique. Packhelp contribue ainsi à instaurer des conditions de concurrence égales entre les PME et les grandes entreprises lorsqu’il s’agit d’avoir accès à des emballages de haute qualité, abordables et personnalisés.

Packhelp s’engage également à promouvoir un emballage durable avec des produits respectueux de l’environnement qui peuvent constituer une véritable alternative au plastique. Chaque emballage de la gamme doit être composé à 80 % au minimum de carton recyclé. Le processus sera encore affiné grâce au prêt de la BEI.