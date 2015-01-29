EIB President Hoyer with Danish Minister of Economic Affairs and Interior Morten Ostergaard

Le président de la BEI, Werner Hoyer, a rencontré le 29 janvier à Copenhague le ministre danois des affaires économiques et de l'intérieur, Morten Ostergaard, et le secrétaire d'État auprès du ministère des affaires étrangères, Ulrik Vestergaard Knudsen, pour discuter du plan d'investissement pour l'Europe et des projets que le Danemark souhaite encourager par l'intermédiaire de ce plan.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, s'est exprimé en ces termes : « L'objectif du plan d'investissement pour l'Europe est de débloquer 315 milliards d'EUR d'investissements destinés à stimuler la croissance et à renforcer la compétitivité dans l'Union européenne. Le Danemark concentre à juste titre son attention sur des investissements supplémentaires à l'appui de projets et de technologies innovants au-delà des secteurs classiques des infrastructures et de l'énergie. »

À l'occasion de sa visite, le président Werner Hoyer a également discuté des activités de la Banque européenne d'investissement actuellement en cours au Danemark. Il a confirmé que la Banque maintiendrait un soutien solide aux activités de recherche-développement et d'innovation des entreprises danoises, de même qu'aux PME locales. Sur la seule année 2014, le Groupe BEI a financé des projets au Danemark pour plus d'un milliard d'EUR.