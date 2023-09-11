©Piero Cruciatti/Anadolu Agency/ Getty Images

Dans une lettre adressée au roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, le président Hoyer a présenté ses condoléances les plus sincères et exprimé toute sa solidarité avec le peuple marocain après le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays.

« Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les destructions causées par cette catastrophe naturelle », a-t-il écrit. « La BEI est solidaire du Maroc en cette période difficile. »

Le président a proposé l’aide de la BEI aux autorités marocaines en vue des efforts de reconstruction. Il a souligné que la BEI se tenait prête à apporter son aide par tous les moyens possibles. « Nous sommes prêts à discuter dès à présent avec les autorités marocaines, en coordination avec la délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc, d’un paquet d’aide financière afin de soutenir la reconstruction et de soulager la douleur du pays en ce moment accablant. »

D’une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter, le séisme a frappé la région au sud de Marrakech. Il a causé des dégâts considérables et fait des milliers de victimes. Les autorités marocaines s’attachent encore à évaluer toute l’étendue des dommages.