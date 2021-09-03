>@EIB

Le financement de l’innovation est un moteur essentiel du développement des technologies à faible intensité de carbone, comme l’a déclaré jeudi Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement, au Forum stratégique de Bled, en Slovénie.

« Le secteur de l’énergie en est une parfaite illustration : des décennies d’investissement ont permis de disposer de technologies de production et de distribution d’énergie propre d’un coût relativement bas, qui peuvent être déployées à grande échelle », a expliqué le président Hoyer à un public constitué de dirigeants, décideurs, universitaires et médias venus du monde entier. « C’est un très grand succès et d’autres secteurs doivent suivre cet exemple. »

Le secteur public joue un rôle important dans cet investissement. « Mais au vu de l’ampleur du défi, l’intervention du secteur privé est indispensable », a précisé Werner Hoyer. La BEI est prête à soutenir la transition vers des technologies à faible intensité de carbone et jouera un rôle clé dans la mobilisation de financements privés grâce à son expertise financière et technique.  Toutefois, des efforts supplémentaires sont requis pour débloquer l’investissement privé, dont les niveaux restent encore faibles.

À défaut d’un alignement des pays et des industries qui émettent du carbone sur les objectifs de l’accord de Paris, nous allons être confrontés aux pires risques associés aux changements climatiques, a ajouté Werner Hoyer. Néanmoins, « même si nous parvenons à contenir les changements climatiques en déployant des mesures d’urgence, nous ne pourrons éviter certains impacts », a-t-il affirmé, en se référant au récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qualifié de « code rouge pour l’humanité ». « C’est pourquoi nous devons, parallèlement à nos efforts d’atténuation, nous engager davantage dans l’adaptation. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a établi un lien entre la dynamique d’investissement dans ces nouvelles technologies respectueuses du climat et la reprise après la pandémie de COVID-19, soutenant qu’une « relance verte » permettra d’atteindre l’un comme l’autre de ces deux objectifs stratégiques.

S’exprimant lors du même forum consacré à l’Europe centrale et du Sud-Est, Lilyana Pavlova a indiqué que le plan de relance verte de l’Union européenne devrait mettre l’accent sur l’investissement dans les technologies au service du climat. « Nous devons transformer la façon dont nos économies fonctionnent en investissant massivement dans les infrastructures, les compétences et les technologies nouvelles, qui contribuent à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets », a affirmé Lilyana Pavlova.

Au cours du forum, le président Hoyer et la vice-présidente Pavlova ont rencontré le premier ministre slovène, Janez Janša, et le ministre slovène des finances, Andrej Šircelj. Ils ont examiné ensemble les moyens à mettre en œuvre pour favoriser une relance verte et évoqué le soutien continu apporté par la BEI à l’économie slovène, par ses financements et ses services de conseil.  

EIB President Werner Hoyer at the Bled Strategic Forum in Slovenia.
Bled Strategic Forum - Hoyer panel
©EIB
VP Pavlova at the Bled Forum
Bled Strategic Forum
©EIB
During the Forum, President Hoyer and Vice President Pavlova met with Slovenia's Prime Minister Janez Janša and Minister of Finance Andrej Šircelj.
EIB leaders urge investment in innovation for climate and post-pandemic recovery at Bled Strategic Forum
©EIB
