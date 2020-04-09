Werner Hoyer, le président de la BEI, s’est exprimé en ces termes : « La décision prise ce soir illustre vraiment ce qu’est la solidarité européenne. L’Europe est unie et prête à agir. Le train de mesures approuvé par l’Eurogroupe se révèlera déterminant. Le Groupe BEI (BEI et FEI) se réjouit de la décision prise par les ministres européens des finances de mettre en place un fonds de garantie européen de 25 milliards d’euros qui s’inscrira à l’appui d’un financement de 200 milliards d’euros au maximum à l’intention des entreprises, et en particulier des PME. Nous sommes prêts à collaborer avec tous les partenaires européens et nationaux afin d’activer ce fonds rapidement et d’en faire bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. »

