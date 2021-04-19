La BEI a fait un don de 250 000 EUR au Fonds pour les migrants et les réfugiés (MRF) mis en place par la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) ; cette somme vient compléter une contribution initiale de 5 millions d’EUR versée par la Banque en 2015. Ce don contribuera à améliorer les conditions de vie des migrants hébergés dans le plus grand camp de réfugiés de Bosnie-Herzégovine, celui de Lipa. La BEI est l’un des principaux contributeurs au MRF.

Vendredi, le gouverneur de la CEB, Rolf Wenzel, et la vice-présidente de la BEI, Lilyana Pavlova, ont signé un accord lors d’une cérémonie en ligne à laquelle a assisté le chef de la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine, Johann Sattler.

Ce don couvrira les dépenses liées aux services essentiels, aux loyers, à l’entretien et à la gestion des déchets dans le camp de réfugiés de Lipa.

« La BEI souhaite rester un partenaire fiable pour la région des Balkans occidentaux et la Bosnie-Herzégovine, soutenant ainsi les ambitions d’adhésion de ces pays à l’UE, notamment les initiatives visant à mieux préparer cette zone aux chocs causés par les migrations, la pauvreté et les catastrophes naturelles, dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Environ 70 000 réfugiés et migrants ont transité par la Bosnie-Herzégovine depuis 2018

En 2015, la CEB a créé le Fonds pour les migrants et les réfugiés afin d’aider les pays touchés par la crise migratoire. À ce jour, l’aide apportée par le MRF à la Bosnie-Herzégovine s’élève à 1,4 million d’EUR. Quelque 8 000 personnes déplacées de force se trouvent actuellement dans le pays, tandis que près de 70 000 l’ont traversé en suivant la route migratoire des Balkans occidentaux depuis le début de 2018.

Le gouverneur Rolf Wenzel a ajouté : « L’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement, est notre principal donateur et notre partenaire privilégié. Je tiens à remercier la BEI du soutien renouvelé qu’elle apporte au MRF ».

Au cours de la même cérémonie, l’ambassadeur de l’UE en Bosnie-Herzégovine, Johann Sattler, a fait le commentaire suivant : « Récemment, le ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine a pris des initiatives positives pour coordonner sa réponse aux flux migratoires ; il a notamment lancé la rédaction d’une stratégie en matière de migration pour la période 2021-2025 et a établi à Lipa un camp permanent conforme aux normes internationales. C’est dans ce contexte que nous nous félicitons de voir la BEI et la CEB unir résolument et opportunément leurs forces pour traiter une question qui revêt une importance particulière pour la région et qui appelle soutien et compassion de la part de la communauté internationale. Je me réjouis à la perspective de voir notre coopération et notre coordination se poursuivre sur ces questions migratoires. »

L’appui au MRF et à l’initiative Résilience économique contribue à absorber les chocs qu’engendre la crise des migrants

Outre ses contributions au MRF, la BEI aide les Balkans occidentaux et les pays du voisinage méridional, dans le cadre de son initiative Résilience économique (IRE), à faire face à certains de leurs problèmes les plus épineux, tels que la pauvreté, les migrations, les crises politiques, les récessions économiques et les catastrophes naturelles. L’IRE a été lancée en 2016 dans le cadre d’une réponse commune de l’UE à la crise des migrants et en étroite coopération avec les États membres de l’UE, la Commission européenne, des donateurs et d’autres partenaires.



À ce jour, 5,6 milliards d’EUR de nouveaux financements ont été approuvés, à l’appui de plus de 60 projets qui ont contribué à préserver environ 218 000 emplois, à améliorer les transports publics pour 420 000 passagers chaque jour et à offrir à 4,5 millions de personnes un accès à de l’eau potable.