Lors du sommet des Tatras, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, s’est exprimée sur la nécessité de rendre les transports européens plus écologiques et a expliqué comment la Banque fournit davantage de financements et de services de conseil dans ce secteur. Elle a également donné des conseils sur l’énergie verte lors d’une session d’un groupe de réflexion.

Expliquant les défis à relever pour faire évoluer l’Europe vers une économie neutre en carbone, la vice-présidente Pavlova a déclaré : « La nouvelle Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat explique comment nous soutiendrons la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements dans l’action pour le climat et la durabilité environnementale d’ici 2030. Nous veillerons également à ce qu’aucune personne ou région ne soit laissée de côté à mesure que les économies deviennent vertes. Nous travaillons d’arrache-pied avec la Commission européenne sur les fonds d’innovation et de modernisation pour soutenir les régions dont les industries utilisent de grandes quantités de combustibles fossiles. Nous les aiderons à trouver de nombreuses alternatives vertes pour l’avenir. »

Un nouveau plan pour la mobilité verte

S’exprimant lors de la table ronde sur la mobilité organisée dans le cadre du sommet des Tatras, la vice-présidente Pavlova a affirmé que la Banque encourage de grands changements dans le secteur des transports afin d’aider les industries à réduire l’utilisation du carbone et à adopter des technologies numériques plus avancées. La Banque aide le secteur à remédier à une décennie de sous-investissements dans les infrastructures de transport de base.

La vice-présidente Pavlova a déclaré que la BEI a soutenu bon nombre de routes et autres réseaux de transport qui ont contribué au développement de l’Europe et à sa cohésion.

« Aujourd’hui, le Groupe BEI joue un rôle majeur dans la transformation de la mobilité », a-t-elle déclaré. « Nous accélérons les technologies de transports durables en attirant davantage d’investissements privés et en fournissant une assistance technique et un soutien consultatif. »

Promotion de l’atténuation des changements climatiques dans les transports

Lilyana Pavlova a déclaré que la BEI joue un rôle croissant dans l’atténuation des changements climatiques dans le secteur des transports. En 2020, la Banque a investi plus de 8,1 milliards d’EUR dans ce domaine. Entre 2016 et 2020, elle a signé des accords liés aux transports d’un montant de 56,5 milliards d’EUR, dont 36,7 milliards d’EUR en faveur de l’action pour le climat.

En 2021, la BEI a lancé une consultation publique pour ce secteur. L’objectif est de demander un retour d’information du public et de définir de nouvelles priorités en matière d’investissements dans les transports. La consultation prendra fin le 29 octobre 2021. Pour des informations complémentaires, cliquer ici.

Un avenir plus vert pour l’énergie

Lilyana Pavlova a également expliqué que la politique énergétique de l’UE vise à garantir à tous les Européens l’accès à une énergie abordable et durable. La Banque européenne d’investissement a financé 60 milliards d’EUR dans ce secteur entre 2016 et 2020, en appuyant des projets relatifs aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et au réseau électrique. En novembre 2019, la BEI a adopté une politique ambitieuse de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de progressivement cesser les investissements dans les projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles traditionnels avant la fin de 2021.