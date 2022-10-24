Plus de 7,6 millions de personnes sont provisoirement déplacées du fait de l’invasion russe de l’Ukraine. De larges pans de la population sont concernés, en particulier les enfants et les jeunes.

C’est pourquoi la KfW, la banque nationale allemande de promotion économique, et la BEI apportent leur soutien à l’antenne ukrainienne du Centre TUMO sous la forme d’un don d’une valeur totale de 125 000 EUR (50 000 EUR de la BEI et 75 000 EUR de la KfW). Les fonds permettront à un grand nombre de jeunes réfugiés ukrainiens de continuer à participer au programme d’éducation TUMO, qui est maintenant dispensé en ligne après la fermeture des locaux de Kiev en mars 2022.

« Avec tous les défis posés par la guerre en Ukraine, nous ne devons pas perdre de vue l’éducation. L’antenne TUMO de Kiev aide les jeunes ukrainiens à ne pas perdre la main. Où qu’ils vivent à l’heure actuelle, ils continuent d’apprendre en ukrainien comme d’habitude », a souligné Stefan Wintels, président du directoire de la KfW.

Werner Hoyer, président de la BEI, a manifesté son enthousiasme à l’égard de ce concept : « Les étudiants sont responsables de leur propre apprentissage, sous la supervision de formateurs qualifiés. Il ne s’agit pas seulement de technologie, mais aussi de responsabilité. Les cours en ukrainien permettent aux jeunes de se préparer plus facilement au travail et à la carrière auxquels ils se destinent malgré le fardeau de la guerre et de la vie de réfugié. »

TUMO a été créé en Arménie en 2011 par la Simonian Educational Foundation. Il s’agit d’un programme d’éducation numérique inclusif qui enseigne à des jeunes âgés de 12 à 18 ans des compétences numériques créatives telles que la programmation, l’animation, le développement de jeux, la musique, le cinéma, la modélisation 3D et la conception graphique. Il existe déjà 11 centres TUMO dans sept pays à travers le monde, dont un à Berlin.

Ce don s’inscrit dans le cadre de l’initiative Action en faveur des réfugiés ukrainiens, adoptée conjointement en mars 2022 par des banques nationales de promotion économique : BGK (Pologne), CDC (France), CDP (Italie), ICO (Espagne), KfW et BEI. Cette initiative, qui rassemble des projets et des financements en faveur des déplacés et réfugiés ukrainiens, a atteint un volume de 2,9 milliards d’EUR à ce jour. La KfW et la BEI contribuent à promouvoir le concept innovant et tourné vers l’avenir de TUMO, nouvelle illustration de la coopération qu’elles pratiquent dans le cadre de leur partenariat.