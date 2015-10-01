EFSI Workshop

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, est intervenu lors d'un atelier organisé à Bruxelles pour les investisseurs, les États membres de l'UE et les promoteurs de projets pour parler du Plan d'investissement pour l'Europe et du rôle de la BEI en tant que gestionnaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

À cette occasion, le vice-président a souligné l'importance de cette initiative pour mobiliser les investissements privés à l'appui de projets qui sont essentiels pour la croissance de l'Europe, notamment dans les domaines de l'innovation, des infrastructures et de l'efficacité énergétique, ainsi que de projets réalisés par des petites entreprises. Il en a également profité pour saluer la participation des États membres de l'UE et des banques nationales de promotion économique, qui contribuent aux efforts du Plan d'investissement visant à relancer l'investissement à l'appui de projets stratégiques dans toute l'Europe. « Avec l'aide des banques nationales de promotion économique, nous mettons au point des produits concrets afin d'atteindre l'objectif visé, à savoir mobiliser au moins 315 milliards d'EUR de financements supplémentaires sur les trois prochaines années. Ce travail est particulièrement important, vu la nécessité de sélectionner et de hiérarchiser les projets de sorte que l'argent profite à l'économie réelle. »

Un des messages clés de la conférence, à laquelle le vice-président Ambroise Fayolle et le commissaire européen Jyrki Katainen sont intervenus comme orateurs principaux, concernait le besoin d'une réelle coopération entre la Commission européenne et les États membres afin de mettre en œuvre des mesures favorables aux entreprises et aux investissements, qui restaurent la confiance des investisseurs en l'avenir et permettent au FEIS de trouver une solide réserve de projets bancables. « Le FEIS repose sur la demande ; le Groupe BEI met à disposition des financements d'absorption des risques, mais nous ne sommes pas promoteurs et ne pouvons donc pas réaliser les projets. » Le vice-président de la BEI a rappelé aux participants la vaste portée du Plan d'investissement et a engagé les établissements du secteur public et du secteur privé, de toute dimension, à solliciter un financement au titre du FEIS.