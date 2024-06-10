Sixième séminaire annuel sur les marchés des capitaux, organisé par la Commission européenne, la BEI et le Mécanisme européen de stabilité : « Europe unie : des perspectives nouvelles pour les défis à venir »

EIB

Les 5 et 6 juin 2024, la Banque européenne d’investissement (BEI), la Commission européenne (CE) et le Mécanisme européen de stabilité (MES) ont organisé ensemble le sixième séminaire sur les marchés des capitaux au format hybride.

Cette année, plus de 400 personnes, dont un nombre record sur place, ont participé à ce qui est devenu un événement clé permettant de mieux comprendre les perspectives de l’UE s’agissant des marchés des capitaux. Parmi les participants figuraient des investisseurs, des intermédiaires, des émetteurs et des responsables politiques.

Le séminaire était consacré à l’innovation sur les marchés des capitaux de l’UE et mettait particulièrement l’accent sur l’Union des marchés des capitaux (UMC), la finance durable ainsi que sur les actifs numériques et l’intelligence artificielle (IA) sur les marchés européens des capitaux.

Pierre Gramegna, directeur général du MES, a pris la parole le premier pour dresser un état des lieux. Il a souligné l’engagement continu du Mécanisme à soutenir ses pays membres, en particulier à un moment où l’Europe fait face à de multiples défis nécessitant des ressources financières considérables. Lui a succédé Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l’administration, pour mettre en lumière l’évolution de la Commission européenne en tant qu’émetteur et le rôle grandissant des obligations de l’UE dans le renforcement des marchés européens des capitaux.

La tenue d’un débat de haut niveau sur le thème de l’Europe unie et des outils qu’elle offre pour l’avenir a également compté parmi les temps forts de la première journée.

En préambule à la discussion sur la finance durable, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a mis en avant les innovations de l’UE et de la BEI relatives à la réglementation et à son application, puis Julie Becker, directrice générale de la Bourse de Luxembourg, a prononcé un discours liminaire sur le financement de la croissance inclusive. Les échanges ont fait ressortir les progrès constatés sur le marché et les solutions potentielles aux défis communs liés à l’application des réglementations et des orientations, le but étant d’améliorer la transparence et la comparabilité et de combler le déficit d’investissement durable.

Une table ronde a ensuite réuni des investisseurs sur le thème du retour des obligations : l’offre, la demande et la dynamique de ce marché.

En clôture de la première journée, Verena Ross, présidente de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), a prononcé un discours inspirant sur les perspectives nouvelles pour les marchés des capitaux de l’UE.

La deuxième journée de la conférence a débuté par un exposé introductif de Gilles Roth, ministre luxembourgeois des finances.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, a ensuite présenté un aperçu stratégique des huit grandes priorités de la Banque, en mettant plus particulièrement l’accent sur les principales initiatives de la BEI concernant l’Union des marchés des capitaux. La BEI elle-même est un projet qui relève de l’Union des marchés des capitaux. Elle mobilise les marchés financiers internationaux sous une signature européenne à l’appui de projets dans l’UE et ailleurs dans le monde, et joue un rôle d’intermédiaire entre ces marchés et l’économie réelle.

Au cours d’une discussion informelle, Xavier Musca, PDG de Crédit Agricole CIB, a expliqué pourquoi l’Europe doit rester compétitive, mais aussi comment achever l’Union des marchés des capitaux, et à quoi s’attendre pour les élections européennes.

Plus tard dans la journée, une table ronde a permis d’aborder la question des actifs numériques et de l’intelligence artificielle sur les marchés des capitaux de l’UE, et a été suivie par des présentations des trois institutions co-organisatrices de l’événement (CE, BEI, MES) sur leurs activités d’émission.

Pour conclure, une discussion informelle s’est tenue sur la durabilité dans le domaine sportif, avec la participation de Michael Diederich, membre du conseil d’administration du FC Bayern de Munich.

