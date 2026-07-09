Pologne : la BEI et BPCE Equipment Solutions Polska signent un premier accord dans le cadre d’un programme de 200 millions d’euros afin de renforcer le financement des PME et la transition écologique

EIB

De nouvelles lignes de crédit à des conditions avantageuses destinées aux petites et moyennes entreprises soutiendront au moins 80 millions d’euros de projets verts et environ 30 000 emplois.

Parmi les investissements admissibles figurent les équipements d’efficacité énergétique, les véhicules électriques et les bornes de recharge, le traitement des déchets ainsi que les machines industrielles et agricoles.

Une deuxième tranche en faveur de BPCE Equipment Solutions Polska suivra en 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un premier prêt de 100 millions d’euros en faveur de BPCE Equipment Solutions Polska dans le cadre d’un accord de 200 millions d’euros afin de mettre à disposition de nouvelles lignes de crédit assorties de conditions favorables pour les petites et moyennes entreprises en Pologne. Ce financement profitera aux entreprises cherchant à renforcer leur position concurrentielle et à accroître leur productivité, notamment grâce à des projets verts allant de l’efficacité énergétique à la gestion des déchets. Après la signature d’une deuxième tranche en 2027 et la finalisation du programme, ce partenariat aura permis de soutenir au moins 80 millions d’euros d’investissements verts et environ 30 000 emplois.

« Les conditions de financement attractives de la BEI permettront à BPCE Equipment Solutions Polska d’accorder davantage de prêts, à de meilleures conditions, aux petites entreprises polonaises pour des investissements qui renforcent leur position dès aujourd’hui et contribuent à poser des bases solides pour l’avenir. La compétitivité économique et la transition écologique sont étroitement liées. Elles offrent un point de convergence particulièrement propice aux investissements stratégiques au service du développement durable et du maintien de la prospérité de l’Europe », a déclaré Marko Primorac, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations en Pologne.

BPCE Equipment Solutions Polska apportera un montant équivalent à celui investi par la BEI dans le cadre de ce programme, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), c’est-à-dire des structures employant moins de 3 000 personnes. Au moins 20 % du montant total des nouvelles ressources seront consacrés à des investissements en faveur du climat, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, des transports à faibles émissions et des sources d’énergie renouvelable.

« Ce nouvel accord avec la BEI témoigne de notre vision commune d’une croissance économique durable. Dans le contexte économique actuel, l’accès à des financements souples et attractifs est essentiel pour les entreprises polonaises. Grâce à cette enveloppe de 200 millions d’euros, nous sommes pleinement en mesure d’accompagner nos clients, en particulier les PME, dans leur transition vers des modèles d’activité plus écologiques et plus sobres en énergie », a déclaré Sterghios Dassarecos, directeur général de BPCE Equipment Solutions Polska.

Les PME constituent la grande majorité des entreprises en Pologne comme dans l’ensemble de l’Europe et sont un moteur essentiel de l’économie et de l’emploi. Elles peuvent néanmoins se heurter à d’importantes difficultés d’accès aux capitaux, une situation à laquelle le Groupe BEI contribue à remédier grâce aux 17,8 milliards d’euros qu’il a mis à la disposition de ce segment pour la seule année 2025.

En Pologne, le Groupe BEI a investi 2,6 milliards d’euros in 2022-2025 dans des prêts intermédiés en faveur des PME grâce à des accords conclus notamment avec Santander Consumer Bank, BNP Paribas Leasing Services, Crédit Agricole Bank Polska et Vehis. D’autres partenariats de ce type sont prévus. Ce portefeuille illustre également l’importance du crédit-bail pour stimuler l’investissement et l’innovation.

La coopération entre le Groupe BEI et le Groupe BPCE, initiée en 2000 totalise plus de 140 accords financiers, pour un montant total de 8,6 milliards d’euros. Le groupe bancaire français a démontré sa capacité à déployer efficacement ces financements auprès des bénéficiaires finaux dans les secteurs de l’agriculture, de la sécurité et de la défense, de l’énergie, de la santé et de l’innovation, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements.

Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

En Pologne, le Groupe BEI a investi un montant record de 8 milliards d’euros l’an dernier, à l’appui notamment des infrastructures critiques liées à la transition énergétique et aux transports, ainsi que de l’innovation technologique.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

BPCE Equipment Solutions

BPCE Equipment Solutions propose une gamme complète de solutions financières intégrées pour répondre aux besoins d’équipement des entreprises en faveur d’une croissance durable. Cette offre s’adresse aux fabricants, distributeurs, revendeurs, concessionnaires et loueurs de biens d’équipement pour répondre aux besoins de leurs propres clients. Les solutions de financement proposées par BPCE Equipment Solutions sont adaptées aux modèles économiques et aux enjeux de chacun de ses partenaires : crédits, leasing avec ou sans option d’achat, solutions de location, financement de créances, solutions de services à la demande, financement de stocks.

Avec 1 600 collaborateurs et une activité dans 24 pays, dont 14 implantations et 10 partenariats stratégiques, les équipes de BPCE Equipment Solutions conjuguent expertise mondiale et connaissance locale pour proposer des solutions sur mesure, adaptées aux spécificités de chaque marché. Les expertises de BPCE Equipment Solutions sont organisées en 4 verticales sectorielles : équipement industriel, technologie, santé & énergies vertes, transport & nouvelles mobilités.

BPCE Equipment Solutions est intégrée au pôle Solutions et Expertises financières (SEF) au sein du Groupe BPCE.

Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Avec 110 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) Moody’s (A2, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).