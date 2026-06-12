Les ministres des finances de l’UE soutiennent la stratégie du Groupe BEI pour une Europe plus forte et plus sûre dans un monde plus stable

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Les États membres de l’UE approuvent la stratégie du Groupe BEI visant à exploiter tout son potentiel et à accroître les investissements et la capacité de prise de risques, avec un accent particulier sur l’autonomie énergétique, la primauté technologique, la sécurité et la défense, des infrastructures résilientes et des partenariats mondiaux solides.

Le Groupe BEI est en bonne voie pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé pour 2026 de consacrer 5 % du total de ses financements dans l’UE à la sécurité et à la défense.

Le Groupe BEI s’emploie à concrétiser sa feuille de route stratégique, avec notamment un volume record d’investissements dans l’énergie cette année.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement (BEI), composé des ministres des finances de l’Union européenne (UE), a approuvé la stratégie de la BEI visant à concrétiser les grandes priorités communes, grâce à des volumes de financement et à une propension au risque accrus. La Banque s’emploiera à déployer tout son potentiel pour mobiliser des investissements en faveur de l’autonomie énergétique, de la primauté technologique, et de la sécurité et de la défense.

Le Groupe BEI devrait maintenir un volume record de 100 milliards d’euros de financements cette année et atteindre son objectif de 5 % en faveur de la sécurité et de la défense.

L’appui ferme des gouverneurs souligne le rôle central du Groupe BEI pour déployer des instruments paneuropéens destinés à faire progresser l’union de l’épargne et des investissements, augmenter les investissements visant à renforcer les capacités de l’Europe en matière de sécurité et de défense, et d’innovation technologique, accélérer la transition énergétique et soutenir l’Ukraine sans relâche.

Dans le contexte de la préparation d’un nouveau cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2028-2034, le Conseil des gouverneurs a mis en avant le solide bilan du Groupe BEI lorsqu’il s’agit de soutenir les grandes priorités européennes et de conférer le plus grand impact aux investissements, tout en réduisant la charge administrative et en gagnant en rapidité et en efficacité.

Un rapport à mi-parcours sur la Feuille de route stratégique du Groupe BEI a été soumis aux ministres réunis lors de leur séance annuelle, faisant état d’avancées majeures au cours des deux dernières années pour mobiliser des investissements publics et privés essentiels dans huit domaines prioritaires.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Les financements du Groupe BEI contribuent à assurer la sécurité économique de l’Europe. Cela se traduit par l’autonomie énergétique, la primauté technologique, des infrastructures résilientes et des partenariats de confiance. L’approbation de notre stratégie par les États membres envoie un signal fort d’unité et de détermination à tirer pleinement parti de la capacité d’intervention de la BEI en tant que moteur d’investissement de l’Europe. »

En 2025, le Groupe BEI, qui comprend la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 100 milliards d’euros de financements et mobilisé des investissements record dans les réseaux énergétiques, l’eau, les transports et le logement, ainsi que des fonds pour l’Ukraine, grâce à une capacité de prise de risques accrue dans le cadre de l’initiative TechEU. L’orientation stratégique du Groupe en dehors de l’UE soutient l’Ukraine, l’élargissement et le programme « Global Gateway », parallèlement à l’établissement de partenariats stratégiques dans le monde entier.

Autonomie énergétique

Le Groupe BEI a consolidé son rôle de « banque du climat ». Principal bailleur de fonds de la transition énergétique en Europe, le Groupe finance environ la moitié des investissements dans les réseaux électriques et soutient une centrale solaire sur cinq, un projet éolien terrestre sur trois et la majeure partie des projets éoliens en mer.

Des programmes phares devraient enregistrer des résultats supérieurs aux objectifs. C’est le cas notamment de l’initiative en faveur de l’efficacité énergétique des petites et moyennes entreprises (PME), qui a vocation à aider 350 000 entreprises à se décarboner, à réduire leurs coûts et à renforcer leur résilience.

Stimuler l’innovation technologique

Par ailleurs, le Groupe BEI renforce la primauté technologique de l’Europe grâce à TechEU, le plus grand programme de financement jamais mis en place par l’UE pour soutenir des investissements à fort impact dans les technologies de rupture, les technologies propres, l’intelligence artificielle et les infrastructures numériques.

En 2025, le Groupe a engagé plus de 22 milliards d’euros pour des projets relevant de TechEU. Ces investissements contribuent à établir et à maintenir des capacités de production critiques en Europe, à diversifier les sources d’approvisionnement, à développer les marchés et à accroître l’attractivité du continent pour les projets innovants, tout en faisant affluer des talents et des investissements.

Depuis son lancement en 2023, l’initiative Champions technologiques européens (ICTE), conduite par le FEI, est devenue un catalyseur essentiel pour renforcer les capacités de financement du passage à l’échelle en Europe. À ce jour, elle soutient 15 nouveaux mégafonds de l’UE (d’une taille cible d’au moins 1 milliard d’euros) et 12 licornes européennes. Par conséquent, elle apporte une contribution de taille à l’union européenne de l’épargne et des investissements.

Le Groupe BEI prévoit d'élargir l’ICTE et vise à mobiliser 15 milliards d’euros en attirant des contributions d’un plus grand nombre d’États membres et en ouvrant l’accès aux investisseurs privés. Parallèlement, le Groupe BEI accroîtra les financements en faveur des entreprises européennes en phase d’expansion. Parmi les mesures qu’il déploiera figurent des instruments convertibles, des financements pour acquisitions et un soutien aux admissions à la cote sur les marchés européens.

Sécurité et défense

La réorientation stratégique en matière de sécurité et de défense a constitué un changement majeur. Le Groupe BEI a accompli des progrès remarquables pour renforcer son rôle. Il a élargi les critères d’admissibilité de ses financements aux projets purement militaires, ainsi qu’aux entreprises et aux fonds d’investissement actifs dans tous les domaines de la sécurité et de la défense.

Le Groupe a quadruplé ses financements en 2025 pour les porter à plus de 4 milliards d’euros. En 2026, il devrait atteindre son objectif de consacrer 5 % de son activité annuelle dans l’UE à ce secteur. Une solide réserve de quelque 25 projets emblématiques couvrant 20 États membres est constituée dans cinq domaines : les infrastructures critiques et les installations militaires, les capacités industrielles, la recherche-développement, les petites et moyennes entreprises de la chaîne d’approvisionnement des grands contractants européens et les fonds d’investissement privés spécialisés dans ce domaine.

En collaboration avec les États membres et la Commission européenne, le Groupe BEI s’emploie à élargir son mécanisme d’apport de fonds propres à l’appui de la défense. Ce fonds de fonds pionnier favorise le développement d’un système de capital-risque qui investit dans des entreprises innovantes le long de la chaîne d’approvisionnement de la sécurité et de la défense.

Partenariats mondiaux

En dehors de l’UE, le Groupe BEI continue de consolider son rôle de partenaire clé pour la mise en œuvre des priorités de politique extérieure de l’Europe.

L’Ukraine demeure la priorité absolue. En 2025, la BEI a engagé un montant record pour des projets et des initiatives à l’appui des services essentiels et du fonctionnement de l’économie qui renforcent la résilience du pays. Cela fait d’elle la principale institution financière européenne par le montant des prêts décaissés pour des projets d’investissement en Ukraine.

En complément, le Groupe soutient résolument les progrès des pays candidats sur la voie de leur adhésion à l’UE et intervient avec constance dans le voisinage de l’UE et les pays partenaires prioritaires en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Asie, dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » et de l’Équipe Europe.

En 2027, le Groupe BEI assurera la présidence du groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement et œuvrera en faveur d’un ordre fondé sur des règles et de la stabilité financière mondiale.

Nominations au Conseil des gouverneurs et au Comité de vérification

Le Conseil des gouverneurs de la BEI a également accueilli les nouveaux présidents de deux organes statutaires.

Jakob Engel-Schmidt, ministre danois de la fiscalité et de la croissance économique, qui assume la présidence du Conseil des gouverneurs pour un mandat d’un an, a déclaré : « Le Groupe BEI joue un rôle central pour financer une Europe compétitive et résiliente. Dans ma fonction de président, je soutiendrai les efforts qu’il déploie pour renforcer les investissements dans la transition propre, la sécurité et l’innovation, et produire des résultats pour les populations et les entreprises sur tout le territoire de l’UE. »

Il succède à la ministre tchèque des finances, Alena Schillerová, qui a déclaré : « Au cours de l’année écoulée, le Groupe BEI a démontré sa capacité à concrétiser ses objectifs dans un contexte économique et sécuritaire mondial difficile. Je suis convaincue qu’il continuera de s’inscrire dans cette dynamique positive. »

Au sein du Comité de vérification de la BEI, Tereza Rogić Lugarić succède à Katja Pluto au poste de présidente. En outre, le Comité de vérification a présenté son rapport annuel.

Les déclarations relatives à la réunion du Conseil des gouverneurs de la BEI seront disponibles sur EBS.

Lire le discours prononcé par la présidente Calviño ici.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans les apports de fonds propres et de garanties et les titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres de l’UE (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a permis à ce jour la création de 15 mégafonds de capital-risque européens et le passage à l’échelle de 45 entreprises, dont 12 licornes (entreprises dont la valorisation atteint plus de 1 milliard d’euros).

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.