Maroc : la BEI mobilise une seconde tranche de 500 millions d’euros pour la reconstruction post-séisme avec le soutien de l’UE

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La BEI mobilise une deuxième tranche de 500 millions d’euros pour accélérer la reconstruction des régions du Haut Atlas touchées par le séisme, avec le soutien de l’Union européenne

Cette deuxième tranche porte à 1 milliard d’euros l’engagement total de la banque de l’UE, mis en œuvre avec l’Agence de Développement du Haut Atlas (ADHA)

Le financement cible les infrastructures essentielles (routes, écoles et établissements de santé) dans les zones les plus touchées, selon des normes parasismiques et d'efficacité énergétique renforcées

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne (UE), mobilise une seconde tranche de 500 millions d’euros (environ 5,4 milliards de dirhams) dans le cadre de son engagement d’un milliard d’euros pour la reconstruction des régions du Haut Atlas touchées par le séisme du 8 septembre 2023. Réunis ce vendredi 5 juin 2026 au ministère marocain de l’Économie et des Finances à Rabat, le Royaume du Maroc, la BEI et l’Union européenne ont marqué l’entrée du programme dans sa phase de déploiement à grande échelle. Garanti par l’Union européenne, ce financement soutient le programme de reconstruction conduit par les autorités marocaines.

La cérémonie a réuni M. Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, M. Fouzi Lekjaa, Ministre délégué chargé du Budget, M. Said Laith, Directeur général de l’ADHA, et M. Dimiter Tzantchev, Ambassadeur de l’Union européenne au Maroc.

La veille, M. Tsakiris s'était rendu dans les zones sinistrées de la province d'Al Haouz, où il a visité des établissements scolaires et de santé reconstruits et réhabilités, ainsi que le chantier de la principale route nationale traversant la zone. Cette visite lui a permis de voir les progrès réalisés sur le terrain et d'échanger avec les acteurs locaux.

La BEI a structuré son engagement en trois phases successives, adaptées à l'évolution des besoins sur le terrain. Dès les premières semaines suivant le séisme, la banque de l’UE a mobilisé des financements d’urgence pour soutenir les opérations les plus critiques, notamment le déblaiement, la mobilisation des équipements et la mise en place de solutions d’hébergement provisoire.

À partir de décembre 2023, la BEI a accompagné une phase transitoire visant à assurer la continuité entre l’urgence et la reconstruction structurée, jusqu’à la mise en pleine capacité de l’ADHA. Désormais, le programme entre dans sa phase de déploiement à grande échelle, conformément aux priorités définies par le Royaume du Maroc. Les investissements financés respectent des standards élevés en matière de résistance parasismique et d’efficacité énergétique, en cohérence avec le Partenariat Vert entre l’UE et le Maroc.

Ce financement s’accompagne d'une subvention d'assistance technique dédiée à la mise en œuvre du programme, pour renforcer les capacités institutionnelles et garantir la qualité des infrastructures reconstruites. Cette articulation entre prêt garanti et appui technique traduit l'approche Équipe Europe, complétée par les subventions directes accordées ce jour par la Délégation de l'Union européenne à des organisations de la société civile, en soutien à la reconstruction communautaire dans les zones sinistrées.

Le programme comprend par ailleurs un volet dédié à l'égalité de genre et à l'inclusion sociale, assorti d’un plan d’action développé avec l’ADHA et les ministères sectoriels, avec des mesures concrètes et des indicateurs de suivi dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures.

Ioannis Tsakiris, Vice-président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Avec cette deuxième tranche de 500 millions d’euros, la BEI porte à un milliard d’euros son engagement pour la reconstruction du Haut Atlas touchées par le séisme. Alors que le programme entre dans sa phase de déploiement, ce financement, mis en œuvre en partenariat étroit avec les autorités marocaines et le soutien de l’Union européenne, permet de bâtir des infrastructures essentielles plus sûres et plus économes en énergie, adaptées aux besoins des populations. La BEI reste mobilisée aux côtés du Maroc pour accompagner cette phase clé de reconstruction et de développement. »

Said Laith, Directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas, a déclaré : « Cette visite de terrain a permis de constater concrètement les avancées réalisées dans les zones touchées par le séisme, notamment au niveau des établissements scolaires, des structures de santé et des infrastructures de désenclavement. Au-delà de la reconstruction des équipements, l’enjeu est de rétablir durablement l’accès des populations aux services essentiels, dans une logique de proximité, de coordination et d’impact territorial. L’ADHA reste pleinement mobilisée, aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux, pour accompagner cette dynamique au service des habitants du Haut Atlas. »

Dimiter Tzantchev, Ambassadeur de l’Union européenne au Maroc a déclaré : « Dans une épreuve comme celle qu’a connue la région d’El Haouz, la solidarité s’inscrit dans la durée. L’Union européenne reste pleinement engagée aux côtés du Maroc pour accompagner ses efforts de reconstruction et de contribuer à la réalisation d’infrastructures plus résilientes et durables au bénéfice des populations. »

La BEI et ses partenaires accompagneront le programme jusqu'à son achèvement, au service des populations du Haut Atlas et du Royaume du Maroc.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI) est le bras financier de l'Union européenne, détenu par les 27 États membres, et l'une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est un partenaire clé de l’Équipe Europe et de la stratégie Global Gateway. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Partenaire du Maroc depuis 1979, la BEI a mobilisé plus de 11 milliards d’euros en faveur de projets structurants contribuant au développement durable du Royaume. Ses financements portent notamment sur les infrastructures essentielles, dont l’eau et l’assainissement, l’énergie, le transport, l’éducation et la santé, ainsi que sur le soutien au secteur privé. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI au Maroc : www.eib.org/fr/projects/country/morocco