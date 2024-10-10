Maroc : la BEI, banque de l’UE, engage 1 milliard d’euros pour la reconstruction des infrastructures après le séisme d’Al Haouz

La BEI, banque de l’Union européenne (UE), concrétise la signature d’un prêt de 500 millions d’euros, première tranche sur les 1 milliard d’euros accordé pour soutenir la reconstruction des régions marocaines touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Ce financement garanti par l’UE contribuera à rétablir les infrastructures essentielles dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des transports, tout en intégrant des normes sismiques renforcées et des solutions énergétiques durables.

Cet appui entre dans le cadre programme global de reconstruction mis en place par le gouvernement marocain pour revitaliser les zones sinistrées.

Ce 10 octobre 2024, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé la signature, avec le ministère marocain de l’Economie et des Finances, en présence du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du ministère de l’Equipement et de l’Eau, et du ministère de la Santé, d'un accord portant sur une enveloppe de 500 millions d’euros (environ 5,4 milliards de dirhams). Il s’agit de la première tranche d’un prêt total de 1 milliard d’euros destiné à contribuer à la reconstruction des infrastructures publiques dans les régions touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Cet engagement marque un soutien fort de la BEI pour accompagner le Royaume du Maroc dans la réhabilitation des infrastructures essentielles et la revitalisation des zones sinistrées après cette catastrophe.

Ce soutien s’inscrit ainsi dans le cadre du programme global de reconstruction du Royaume du Maroc. Il se concentre sur trois axes prioritaires : d’abord, la réhabilitation des écoles, des hôpitaux et des réseaux routiers dans les zones les plus touchées ; ensuite, l’amélioration des normes sismiques afin d’assurer une meilleure résilience aux catastrophes ; enfin, l’intégration de solutions énergétiques durables pour renforcer l’adaptation aux changements climatiques et l’efficacité énergétique, conformément aux priorités du Partenariat Vert Union européenne-Maroc.

Cet appui comprend également une subvention d’assistance technique dédiée à la mise en œuvre du projet, afin de renforcer la structure du programme et garantir une reconstruction durable.

Le projet s’aligne sur les priorités climatiques de la BEI, en tant que Banque du climat, et sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Il contribuera à la reconstruction d’infrastructures plus résilientes et efficientes et à la réalisation des ODD, notamment l’éducation de qualité (ODD 4), la bonne santé et le bien-être (ODD 3), et l’action climatique (ODD 13).

« Ce financement inédit en faveur du Maroc est un exemple concret de notre engagement à accompagner nos partenaires dans des moments de crise. Après la tragédie du séisme et les efforts remarquables déjà déployés par le Royaume du Maroc, ce financement permettra non seulement de rétablir des services vitaux dans les régions les plus durement touchées, mais aussi de reconstruire des infrastructures modernes, résistantes et écologiques. » a déclaré Ioannis Tsakiris, Vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « Notre objectif est que les habitants des régions sinistrées puissent retrouver des conditions de vie décentes en bénéficiant notamment d’écoles, de routes et d’hôpitaux modernes répondant aux meilleures normes internationales. La BEI se tient aux côtés du Maroc pour assurer une reconstruction durable et bénéfique pour les générations futures. »

Ce financement s’inscrit dans le cadre du partenariat de grande qualité entre la BEI et le Royaume du Maroc. La BEI réaffirme ainsi son engagement à soutenir le Maroc dans sa transition écologique, à promouvoir un développement socio-économique inclusif, et à renforcer la résilience face aux défis futurs, notamment les catastrophes naturelles. Cet accord témoigne de la confiance mutuelle entre le Maroc et la BEI, et de leur détermination commune à atteindre des objectifs de développement durable à long terme.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.