Ioannis Tsakiris

Vice-président de la BEI

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Tsakiris sont les suivants :

Priorités stratégiques

  • Efficacité énergétique des bâtiments
  • Logement intermédiaire et aménagement urbain

BEI Monde – Financements en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi que dans les pays du voisinage méridional de l’UE : Maghreb

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec le Danemark, la Grèce, l’Irlande et la Roumanie, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

  • Processus de surveillance et d’évaluation
  • Meilleures pratiques bancaires et du marché
  • Instruments financiers classiques
  • Rationalisation des services de conseil

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures

  • Coopération avec les banques nationales de promotion économique
  • Autorités de réglementation financière de l’UE (ABE, AEMF, AEAPP)
  • Secteur financier privé
  • Relations avec les pays du Golfe et le Conseil de coopération du Golfe

Derniers articles et discours

28 juillet 2025

La BEI et la Grèce clôturent le fonds de garantie en faveur de la Grèce et se félicitent de son succès

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la République hellénique annoncent la clôture du fonds de garantie en faveur de la Grèce. Cette initiative financière emblématique s’est avérée une véritable réussite en apportant un soutien crucial aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grecques pendant une période marquée par des difficultés économiques et politiques exceptionnelles. Lancé en 2014, ce fonds de garantie visait à améliorer l’accès au financement pour les entreprises grecques, à stimuler la création d’emplois et à contribuer à la reprise de l’économie nationale. Au cours de sa mise en œuvre, il a permis à la BEI d’octroyer 600 millions d’euros de financements à plus de 800 PME et ETI dans l’ensemble du pays.
Grèce Union européenne
25 juillet 2025

Grèce : la BEI prête 20 millions d’euros au titre d’InvestEU à STIQ, entreprise grecque innovante spécialisée dans les technologies de l’alimentation, pour l’expansion de sa plateforme culinaire virtuelle s’appuyant sur l’IA

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 20 millions d’euros à la disposition de STIQ, une entreprise grecque à forte croissance spécialisée dans les technologies de l’alimentation, qui propose une plateforme culinaire virtuelle innovante s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Ce financement, appuyé par le programme InvestEU, soutiendra les activités de recherche-développement, l’innovation numérique et l’expansion à l’international de l’entreprise, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour la livraison de repas en Europe, grâce à des services plus intelligents, plus durables et plus évolutifs.
Technologies Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
18 juin 2025

La BEI renforce son soutien au développement urbain vert et durable en Grèce au moyen d’un nouvel accord de financement de 500 millions d’euros en partenariat avec le Consignment Deposits and Loans Fund

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) ont signé un nouveau prêt de 500 millions d’euros à l’appui de centaines de projets durables dans des villes grecques. Le nouveau financement aidera les autorités locales à investir dans une eau plus propre, une meilleure gestion des déchets, des routes plus sûres, des bâtiments publics plus écologiques et des services urbains plus intelligents.
Aménagement urbain Environnement Grèce Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales
  

