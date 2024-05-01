Ioannis Tsakiris

Ressources essentielles
Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Tsakiris sont les suivants :
Priorités stratégiques
- Efficacité énergétique des bâtiments
- Logement intermédiaire et aménagement urbain
BEI Monde – Financements en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi que dans les pays du voisinage méridional de l’UE : Maghreb
Responsabilité globale des relations institutionnelles avec le Danemark, la Grèce, l’Irlande et la Roumanie, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI
Projets et fonctions internes
- Processus de surveillance et d’évaluation
- Meilleures pratiques bancaires et du marché
- Instruments financiers classiques
- Rationalisation des services de conseil
Relations interinstitutionnelles et positions extérieures
- Coopération avec les banques nationales de promotion économique
- Autorités de réglementation financière de l’UE (ABE, AEMF, AEAPP)
- Secteur financier privé
- Relations avec les pays du Golfe et le Conseil de coopération du Golfe