Ioannis Tsakiris

Les domaines relevant du champ de supervision du vice-président Tsakiris sont les suivants :

Priorités stratégiques

Efficacité énergétique des bâtiments

Logement intermédiaire et aménagement urbain

BEI Monde – Financements en Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi que dans les pays du voisinage méridional de l’UE : Maghreb

Responsabilité globale des relations institutionnelles avec le Danemark, la Grèce, l’Irlande et la Roumanie, et contribution au développement de l’activité dans l’intérêt du Groupe BEI

Projets et fonctions internes

Processus de surveillance et d’évaluation

Meilleures pratiques bancaires et du marché

Instruments financiers classiques

Rationalisation des services de conseil

Relations interinstitutionnelles et positions extérieures