Annonce aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI : une enveloppe de prêt de 1 milliard d’EUR pour les trois prochaines années à l’appui du programme de reconstruction du Maroc après le séisme

Priorité donnée à la reconstruction et à la réparation dans les domaines des infrastructures durables et résilientes, du logement et de l’action pour le climat

Annonce intervenue à l’issue de la rencontre entre Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué du Maroc

La Banque européenne d'investissement (BEI) a promis 1 milliard d'euros au cours des trois prochaines années pour soutenir le programme de reconstruction post-séisme du Maroc, d'un montant de 12 milliards d'euros, jusqu'en 2028. Ce financement s’inscrit dans le droit fil de l’ambitieux programme national de redressement du Maroc établi en fonction des priorités des autorités nationales.

Le concours a été annoncé à l’issue d’une réunion entre Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué du Maroc chargé du budget, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Étaient également présents Lionel Rapaille, directeur des opérations pour les pays voisins de l’UE à la BEI, et Adrien de Bassompierre, le nouveau représentant de la BEI au Maroc.

La contribution de la BEI s’inscrit dans le cadre d’une vision porteuse de résilience et de durabilité. Les fonds serviront à réparer les dommages causés par le séisme et à reconstruire en mieux, en mettant l’accent sur les infrastructures durables et résilientes et en tirant parti des ressources et du savoir-faire de la Banque.

« En tant que partenaire de longue date du Maroc, notre ambition est non seulement de reconstruire ce qui a été détruit, mais aussi de contribuer à jeter les bases d’un avenir meilleur, plus solide et plus résilient dans toutes les régions du Maroc touchées par le séisme de septembre », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations au Maroc. « Notre rôle en tant que banque de l’UE va au-delà de la simple mise à disposition de financements. Il s’agit aussi d’un engagement indéfectible à faire progresser le développement et à soutenir la résilience et l’action en faveur du climat main dans la main avec nos partenaires. »

Depuis 1979, les opérations de la BEI au Maroc améliorent le quotidien de la population en soutenant des projets liés à l’accès à l’eau potable et à l’énergie et en apportant des financements en faveur des petites et moyennes entreprises, de la mobilité durable, de la santé et de l’éducation. La BEI soutient le partenariat vert UE-Maroc, qui a permis à l’Union européenne et au Royaume du Maroc de consolider leur coopération en matière de protection de l’environnement, de soutien à l’économie verte, de conservation de la biodiversité, y compris en mer, et de lutte contre les changements climatiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

