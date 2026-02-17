Maroc : BEI Monde signe des financements records en 2025 pour soutenir la résilience et la transition durable

EU

740 millions d’euros de financements signés par la Banque européenne d’investissement via BEI Monde en 2025, le montant plus élevé enregistré depuis 2012

Priorité aux infrastructures essentielles : eau, énergie, éducation, santé et routes, y compris la reconstruction post-séisme

Un appui aligné sur les priorités du partenariat stratégique Maroc-Union européenne et du nouveau pacte pour la Méditerranée

En 2025, la Banque européenne d’investissement (BEI), via BEI Monde, sa branche dédiée aux opérations hors de l’Union européenne (UE), a signé 740 millions d’euros de financements au Maroc, soit le montant le plus élevé depuis 2012. Ces opérations appuient des investissements structurants dans des secteurs essentiels pour la résilience économique, sociale et climatique du pays, en étroite coordination avec les autorités marocaines et la délégation de l’UE au Maroc.

Les financements signés par la BEI au Maroc en 2025 se répartissent principalement sur trois secteurs, notamment au titre de l’initiative « Global Gateway », la stratégie de l’Union européenne visant à mobiliser des investissements durables dans des infrastructures stratégiques, dans une logique de partenariat fondé sur la confiance et l’intérêt mutuel.

Dans le secteur de l’eau, la BEI a accordé un financement de 70 millions d’euros à l’ONEE – Branche Eau pour moderniser les infrastructures de production et de transport d’eau potable. Cette opération, soutenue par la garantie de l’UE, contribue au renforcement de la sécurité hydrique, notamment dans les petites et moyennes villes ainsi que dans les zones rurales, et s’inscrit dans le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation du Maroc.

Dans le domaine de l’énergie, la BEI a signé un prêt de 170 millions d’euros avec l’ONEE – Branche Électricité, bénéficiant également de la garantie de l’UE, pour renforcer et moderniser le réseau national de transport d’électricité. L’opération soutient l’intégration de nouvelles capacités renouvelables et accroît la capacité du réseau à acheminer l’électricité produite. Elle accompagne l’ONEE dans son rôle de gestionnaire du système et renforce la résilience du réseau face à la hausse de la demande et aux aléas climatiques.

Enfin, la BEI a consacré 500 millions d’euros à la reconstruction post-séisme dans les régions touchées par le tremblement de terre du 8 septembre 2023. Ces financements, qui constituent la seconde tranche du programme global d’un milliard d’euros, portent sur la réhabilitation des infrastructures routières, des établissements d’éducation et des infrastructures de santé. Ils soutiennent le rétablissement de l’accès aux services publics essentiels et la reprise des activités économiques locales, tout en contribuant au développement et au désenclavement durable des provinces concernées.

Par ailleurs, en 2025, les décaissements de la BEI au Maroc ont atteint 210 millions d’euros, à savoir 180 millions d’euros dans le secteur public et 30 millions d’euros dans le secteur privé. Ces décaissements incluent notamment un financement en faveur du Groupe de la Banque Populaire, réalisé dans le cadre du programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, visant à renforcer les chaînes de valeur exportatrices dans trois secteurs clés pour le Maroc : l’automobile, le textile et l’agroalimentaire.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « La BEI, en tant que banque de l’Union européenne, est déterminée à faire du partenariat UE–Maroc un moteur d’investissement durable et d’impact concret pour les populations. Les financements engagés en 2025 traduisent notre volonté d’accompagner les priorités définies conjointement avec les autorités marocaines et nos partenaires européens, et de soutenir leur mise en œuvre sur le terrain. En 2026, nous continuerons à mobiliser nos ressources en cohérence avec les priorités du partenariat UE–Maroc et les grandes initiatives européennes, telles que Global Gateway et le nouveau pacte pour la Méditerranée, pour renforcer les résultats de ce partenariat stratégique. »

Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne au Maroc : « Le Maroc demeure un partenaire clé de l’Union européenne dans son voisinage sud, et l’un des principaux bénéficiaires de nos financements dans la région Afrique du Nord - Moyen-Orient. Cette coopération de long terme repose sur une confiance mutuelle et des intérêts communs. Forte des avancées du dernier Conseil d’association, l’Union européenne entend poursuivre et approfondir ce partenariat, notamment à travers le nouveau pacte pour la Méditerranée et l’initiative Global Gateway, afin de soutenir des projets structurants et porteurs d’opportunités concrètes pour les citoyens. »

Adrien de Bassompierre, chef de la représentation de la BEI au Maroc : « En tant que banque de l’Union européenne, la BEI est pleinement engagée pour traduire en actions concrètes les priorités du partenariat UE–Maroc. Les 740 millions d’euros de financements signés en 2025, le niveau le plus élevé enregistré depuis 2012, illustrent notre mobilisation en faveur de la résilience, de la transition énergétique, de la sécurité de l’eau et de la reconstruction post-séisme d’infrastructures essentielles. Cette dynamique contribue à un développement durable et inclusif au bénéfice des citoyens, dans le cadre d’une coopération étroite entre le Maroc et l’Union européenne. »

La BEI poursuivra en 2026 son appui à des investissements structurants au Maroc, axés sur la modernisation des infrastructures, l’accès à l’eau, la transition énergétique, le développement territorial post-séisme et le soutien au secteur privé. Ces interventions s’inscriront dans les cadres du nouveau pacte pour la Méditerranée et de l’initiative Global Gateway pour renforcer la résilience économique et améliorer les conditions de vie des citoyens marocains.

Informations générales

Le Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale de la BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a déjà permis la création de 12 mégafonds de capital-risque européens et l’expansion de 38 entreprises, dont 11 licornes (entreprises dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d’euros).

Les services de média pourront trouver ici des photos des porte-parole et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est un partenaire clé de l’Équipe Europe et de la stratégie Global Gateway. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Partenaire du Maroc depuis 1979, la BEI a mobilisé plus de 10 milliards d’euros en faveur de projets structurants contribuant au développement durable du Royaume. Ses financements portent notamment sur les infrastructures essentielles, dont l’eau et l’assainissement, l’énergie, le transport, l’éducation et la santé, ainsi que sur le soutien au secteur privé. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI au Maroc : www.eib.org/fr/projects/country/morocco