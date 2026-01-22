La BEI et la Région flamande de Belgique concluent un accord de financement historique de 1,7 milliard d’euros pour stimuler le logement social

EIB

La Flandre et la BEI signent un accord de prêt de 1,7 milliard d’euros pour stimuler l’offre de logements sociaux dans la Région flamande. Les ministres des finances et du logement signent la première tranche d’un montant de 700 millions d’euros.

Le financement est destiné à favoriser la construction de milliers de logements sociaux et permettra la rénovation énergétique de milliers d’autres logements.

Ces interventions permettront d’augmenter l’offre de logements sociaux, tout en réduisant les factures énergétiques des locataires, en particulier celles des ménages à revenus moyens et modestes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord de financement historique avec la Région flamande de Belgique afin de soutenir la construction et la rénovation de milliers de logements sociaux. Résultat : une offre élargie et des factures énergétiques allégées pour les locataires. La signature d’un accord de 700 millions d’euros avec les ministres Weyts (finances) et Bonte (logement) ce jour à Bruxelles porte sur la première tranche d’une enveloppe de financement totale de 1,7 milliard d’euros approuvée par le Conseil d’administration de la Banque, ce qui en fait la plus importante opération de la BEI jamais réalisée en Belgique.

Grâce à ce prêt approuvé d’un montant de 1,7 milliard d’euros, la Région flamande aidera ses municipalités et ses villes à atteindre leurs objectifs en matière de logement social. La Flandre entend construire quelque 56 000 logements sociaux supplémentaires et rénover des milliers de logements existants afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique d’ici 2042. Les normes d’efficacité énergétique élevées des nouvelles constructions et des logements rénovés permettront également de réduire les coûts et les factures d’énergie, ce qui est particulièrement important pour les locataires à revenus faibles et moyens.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Notre mission principale est de financer des projets qui profitent aux Européennes et Européens et améliorent leur vie quotidienne. Ce partenariat avec la Flandre permettra précisément d’atteindre cet objectif. En soutenant la construction et la rénovation de milliers de logements, nous aidons les municipalités à offrir à davantage de gens un lieu de vie de qualité, abordable et économe en énergie. Rien que l’année dernière, la BEI a accordé un volume de financement record de 5 milliards d’euros à l’appui de projets de logement dans toute l’Europe, et nous sommes fiers de soutenir la Région flamande dans ses efforts pour garantir un toit à chacun. »

Ben Weyts, ministre flamand des finances : « Nous empruntons pour investir. Tout comme une famille flamande contracterait un emprunt hypothécaire pour construire une maison, les autorités flamandes empruntent pour construire de nombreuses maisons. Et comme toute famille flamande, nous recherchons les conditions d’emprunt les plus avantageuses. C’est ce que nous avons trouvé auprès de la Banque européenne d’investissement. En travaillant avec la BEI, nous économiserons environ 35 millions d’euros en charges d’intérêts sur cette première tranche de 700 millions d’euros. »

Hans Bonte, vice-ministre président et ministre du logement : « La Flandre est actuellement confrontée à une véritable crise du logement. On y déplore une importante pénurie de logements locatifs abordables, et les loyers montent en flèche. En tant que ministre, je ne peux qu’applaudir l’énorme engagement de l’Europe en faveur du logement abordable. Grâce aux 1,7 milliard d’euros de prêts préférentiels accordés par l’Europe dont nous allons désormais bénéficier en Flandre, nous pouvons véritablement stimuler le logement social. Les coûts de construction ont considérablement augmenté ces dernières années. En utilisant ce budget pour investir dans des prêts préférentiels avec une bonification d’intérêt de 2 % pour les associations de logement, nous serons en mesure de construire et de rénover plus rapidement davantage de logements sociaux. Cela nous aidera également à réduire la facture énergétique des familles vulnérables. »

L'initiative de la Région flamande financée par la BEI répond à la demande de logements sociaux des ménages à revenus moyens et faibles. En proposant des prêts à long terme, la Banque permet la construction rapide d’un plus grand nombre de logements, contribuant ainsi à soulager la pression qui pèse sur ce secteur en ces temps difficiles. Outre leur contribution à la réduction des factures énergétiques, les programmes de rénovation s’inscrivent également dans le cadre de la transition énergétique européenne, qui vise à renforcer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement de l’UE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, la Belgique détenant 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. Les chiffres annuels des prêts accordés par le Groupe BEI en 2025 seront annoncés le 29 janvier.