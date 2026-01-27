Belgique : la BEI accorde un financement de 20 millions d’euros à SamanTree Medical pour la mise au point d’un système de microscopie en temps réel destiné aux interventions chirurgicales

EIB

La société belge de technologie médicale SamanTree Medical obtient un financement soutenu par InvestEU pour renforcer la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine des technologies avancées de microscopie par scanner.

Le scanner-microscope avancé de SamanTree permet une imagerie rapide et en temps réel des microstructures internes d’échantillons de tissus destinés à des interventions chirurgicales, notamment pour le cancer du sein.

Le financement de la BEI aura pour effet d’accélérer le développement du scanner Histolog® et de consolider les efforts de commercialisation de l’entreprise en Europe et aux États-Unis.

SamanTree Medical, l’un des chefs de file européens dans le domaine de l’innovation en imagerie chirurgicale, a obtenu un financement de 20 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires entre 2021 et 2027.

Ce financement contribuera à la mise au point d’un scanner à microscopie confocale avancé permettant l’imagerie rapide de la microstructure interne d’échantillons de tissus pendant les interventions chirurgicales. En outre, ce financement soutiendra les activités de recherche, de développement et d’innovation de SamanTree Medical, notamment la poursuite du développement et de l’amélioration de son scanner Histolog®, le premier et le seul appareil d’imagerie médicale reposant sur la microscopie confocale massivement parallèle.

Le financement de la BEI, accordé dans le cadre de son instrument de prêt d’amorçage-investissement, vise à appuyer les entreprises hautement innovantes qui s’engagent dans des activités de développement à forte intensité de recherche. En allongeant l’horizon de trésorerie de l’entreprise et en réduisant les risques liés à son plan de développement, ce financement devrait contribuer à accélérer la mise au point des produits et à consolider les efforts de commercialisation de SamanTree en Europe et aux États-Unis.

Alessandro Izzo, directeur à la BEI : « Notre investissement à l’appui de SamanTree Medical reflète l’engagement de longue date de la BEI à faire progresser l’innovation médicale dans toute l’Europe. En soutenant les entreprises de technologie médicale au moyen de prêts d’amorçage-investissement, un outil qui aide les entrepreneurs à accélérer leur croissance et à rendre les technologies de pointe plus rapidement accessibles pour les patients, nous veillons à ce que les principales entreprises de technologie médicale puissent se développer et prospérer en Europe. Apporter notre appui aux innovateurs tels que SamanTree Medical est au cœur de notre mission qui consiste à avoir un impact positif sur les patients et les systèmes de santé. »

Olivier Delporte, PDG de SamanTree Medical : « Le concours de la Banque européenne d’investissement représente une étape importante pour SamanTree. Ce financement nous permettra d’accélérer la mise au point du scanner Histolog® et de renforcer notre présence commerciale en Europe et aux États-Unis. L’examen préalable rigoureux mené par la BEI reflète l’importance de notre technologie innovante, de notre plan de développement et de notre vision à long terme dont le but est de faire progresser l’imagerie en temps réel et haute résolution des tissus excisés. »

Grâce à sa technologie avancée, le scanner Histolog® peut capturer près de 30 000 images simultanément, plutôt qu’une à la fois, produisant ainsi des images haute résolution de type histologique en environ une minute sans endommager l’échantillon. Les chirurgiens et les pathologistes sont ainsi en mesure d’obtenir une image des tissus en quelques minutes et de déterminer si des microstructures cellulaires anormales subsistent sur le site chirurgical, pendant que les patients restent sur la table d’opération.

Utilisé à ce jour chez plus de 6 000 patients, le scanner Histolog® a permis aux médecins d’obtenir des résultats convaincants sur plusieurs types de tissus. Dans le cadre de la chirurgie conservatrice du sein, l’étude SHIELD a montré que lorsque les médecins utilisaient les images Histolog® pour l’évaluation, les taux de réintervention passaient de 30 % à 10 %, soit une réduction de 67 %.

Des recherches ont également montré que Histolog® offre des résultats comparables[1] à l’analyse extemporanée peropératoire des coupes congelées (la référence ultime en la matière) pour les prostatectomies, tout en offrant un gain de temps considérable. L’utilisation du scanner Histolog® pour l’imagerie et l’interprétation prend environ 5 à 20 minutes, contre 45 à 60 minutes pour l’analyse des coupes congelées.[2] Les médecins ayant travaillé sur la base des images du scanner Histolog® ont également démontré une sensibilité comprise entre 73 % et 91 % et une spécificité comprise entre 91 % et 100 %, par rapport à la pathologie conventionnelle.[3],[4],[5] De plus, des études ont montré que l’évaluation peropératoire permet aux chirurgiens d’opter pour des interventions chirurgicales préservant davantage les nerfs, ce qui réduit considérablement la dysfonction érectile, un effet secondaire courant de la prostatectomie radicale.[6]

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Établie à Liège, en Belgique, SamanTree Medical est une société privée qui se consacre à l’amélioration de la chirurgie oncologique grâce à des solutions d’imagerie innovantes. Son produit phare, le scanner Histolog® mis au point en Suisse, permet aux chirurgiens et aux pathologistes de visualiser en temps réel de grands échantillons de tissus frais avec une résolution et une précision exceptionnelles, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements peropératoires. Fondée en 2014 sur base d’innovations de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), un institut de recherche suisse de premier plan réputé pour ses avancées en matière d’ingénierie et de technologie, SamanTree Medical s’engage à améliorer la précision et les résultats chirurgicaux en permettant l’imagerie en temps réel des tissus frais. Le scanner Histolog® a obtenu le marquage CE dans l’Union européenne et l’agrément FDA aux États-Unis en 2024. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web samentree.com.

