Activité du Groupe BEI en 2025 : 2,6 milliards d’euros pour le financement d’infrastructures sociales, de l’innovation et de la transition écologique en Belgique

EIB

La BEI et le FEI ont mis à disposition 2,6 milliards d’euros sous forme de prêts, de fonds propres et de garanties pour des projets en Belgique en 2025, notamment dans le domaine du logement social, où le volume signé a atteint un niveau record.

La BEI a continué de soutenir des infrastructures sociales telles que les hôpitaux et les réseaux de distribution d’eau, et d’accorder des prêts d’amorçage-investissement au bénéfice de la recherche et de l’innovation dans le domaine médical.

Le FEI a appuyé la microfinance et l’entrepreneuriat social au moyen de garanties et a encouragé la transformation numérique par des participations dans des fonds de capital-risque.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a de nouveau enregistré un niveau d’activité élevé en Belgique en 2025. Le Groupe BEI a déployé sa force d’intervention financière à l’appui de thématiques essentielles, comme le logement social et abordable, l’efficacité énergétique ou encore les infrastructures de l’énergie et de l’eau dans le cadre de la transition écologique. Le FEI a dans le même temps appuyé l’entrepreneuriat et l’accès au financement en soutenant les intermédiaires locaux et les fonds d’investissement qui accompagnent les entreprises belges innovantes.

Au total, les financements en Belgique ont atteint 2,6 milliards d’euros, dont 157 millions d’euros fournis par le FEI. Plus de deux tiers du volume des concours du Groupe en Belgique ont été consacrés à des projets relevant de l’action en faveur du climat (1,76 milliard d’euros). À l’échelle mondiale, le Groupe a signé près de 100 milliards d’euros de nouveaux financements pour soutenir des centaines de projets dans le droit fil des grandes priorités de l’UE, dont quelque 57 milliards d’euros sont allés à des projets verts.

Robert de Groot, vice-président du Groupe BEI : « Le Groupe BEI a pour mission de fournir des ressources financières à l’appui de projets qui bénéficient aux populations et aux entreprises, ce que nous avons très clairement montré en Belgique l’année dernière. Pour l’avenir, les secteurs de l’énergie et de l’eau conserveront leur importance dans le contexte de la transition énergétique, et il est probable qu’un soutien public soit requis pour la durabilité, les soins de santé et l’entrepreneuriat. Nous continuerons également de soutenir les entreprises belges hautement innovantes, porteuses de technologies et d’idées qui renforcent l’autonomie stratégique européenne, au moyen de nos prêts d’amorçage-investissement, des instruments qui ont largement fait leurs preuves. »

Les engagements du Groupe BEI dans la sécurité énergétique européenne (33 milliards au total en 2025) ont également bénéficié à la Belgique. En Wallonie, par exemple, ORES a obtenu un prêt de 280 millions d’euros pour préparer son réseau de distribution à l’avenir. Une coopération de 100 millions d’euros a aussi été mise en place avec Wallonie Entreprendre pour accompagner les petites entreprises dans leurs investissements aux fins de la durabilité. Enfin, SWCS a signé une première tranche de 250 millions d’euros d’un financement plus large pour la rénovation énergétique de logements privés.

L’innovation a elle aussi occupé une large place dans les financements en Belgique, avec deux prêts d’amorçage-investissement accordés à deux entreprises en expansion prometteuses : Aerospacelabs, spécialiste innovante du secteur spatial, a reçu 37,5 millions d’euros et SamanTree, dont la technologie de scanner-microscope peut améliorer les chirurgies du cancer, a obtenu 20 millions d’euros.

En Flandre, la BEI a signé la première tranche de 700 millions d’euros de ce qui sera le financement le plus important jamais accordé en Belgique : un accord avec le gouvernement flamand de 1,7 milliard d’euros pour la construction de 56 000 nouveaux logements sociaux à l’horizon 2042, ainsi que la rénovation énergétique de milliers de logements supplémentaires. La Banque a également renouvelé sa collaboration de longue date avec Aquafin, en lui octroyant 265 millions d’euros pour son infrastructure de traitement des eaux usées.

Dans la région de Bruxelles-Capitale, le Groupe BEI a concentré ses financements sur l’amélioration de l’accès au financement et le renforcement de la compétitivité des nombreuses petites et moyennes entreprises locales, au moyen d’un accord spécifique de 50 millions d’euros avec finance&invest.brussels.

Le FEI a également poursuivi son appui aux petites et moyennes entreprises belges en octroyant des garanties et en investissant dans des fonds. Avec le soutien du programme InvestEU de la Commission européenne, la branche dédiée du Groupe BEI a accordé des financements à des fonds spécialisés tels qu’Avante, une structure paneuropéenne qui cible les entreprises en expansion du secteur des biotechnologies, et Heran Healthtech Fund II.

Doté d’une vaste réserve de projets dans les domaines de la mobilité, de la santé et de l’innovation, le Groupe BEI continuera d’intervenir là où il peut apporter une valeur ajoutée, en soutenant des projets qui profitent aux populations et aux entreprises.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la BEI et du FEI, est le bras financier de l’UE. Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE et la Belgique détient 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. Le FEI soutient les PME européennes au moyen de garanties, d’apports de fonds propres et de microfinancements.