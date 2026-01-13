Leasys signe un accord de financement avec la BEI pour soutenir une mobilité propre en Europe

EIB

Leasys et la BEI contribueront à parts égales à un investissement total de 600 millions d’euros destiné à soutenir le projet « Pan-European Clean Fleet Transport » sur les principaux marchés européens.

Le projet, le premier entre les deux institutions, permettra de déployer un parc de 24 000 véhicules à émissions nulles, d’élargir l’offre de véhicules électriques de Leasys et d’accélérer l’adoption de ces équipements sur le marché.

Cette initiative aura des retombées positives importantes sur l’environnement, car elle contribuera à réduire les émissions et soutiendra la croissance de la chaîne de valeur de la mobilité propre en Europe.

Leasys, la coentreprise entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord de financement à l’appui du projet « Pan European Clean Fleet Transport », qui vise à promouvoir la mobilité durable en Europe. Le projet porte sur une enveloppe de crédit de 300 millions d’euros accordée par la BEI et sur un co investissement équivalent de 300 millions d’euros effectué par Leasys, pour un total de 600 millions d’euros. Il permettra de soutenir le déploiement d’une flotte de 24 000 véhicules à émissions nulles dans 10 pays européens, dont l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal.

Cette initiative renforce la stratégie de Leasys visant à accélérer la transition vers des solutions de mobilité plus propres et à élargir l’accès aux véhicules électriques pour les entreprises et les particuliers. Le projet devrait avoir des retombées environnementales importantes, les flottes de véhicules affichant des performances nettement supérieures aux moyennes actuelles du marché et contribuant ainsi à réduire les émissions, à améliorer la qualité de l’air et à diminuer les niveaux de bruit dans les environnements urbains. Il soutiendra également le renforcement de la chaîne de valeur de la mobilité propre en Europe, en favorisant l’innovation sur les marchés clés et une adoption plus large des véhicules électriques.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le soutien aux transports propres est au cœur des objectifs climatiques de la BEI. Les sociétés de location et de crédit-bail, qui gèrent des millions de véhicules et modernisent régulièrement leurs flottes, sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle moteur dans l’électrification du parc automobile européen. Soutenir des entreprises telles que Leasys est un bon moyen d’accompagner la transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone ».

Andrea Bandinelli, PDG de Leasys : « Nous sommes fiers de renforcer notre collaboration avec la BEI par le biais d’un accord qui accélère le déploiement d’une flotte moderne, compétitive et entièrement électrique dans toute l’Europe. Ce financement nous permet de répondre plus efficacement à la demande croissante de mobilité à émissions nulles de la part des entreprises et des particuliers sur l’ensemble de nos marchés ».

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Leasys

Leasys, coentreprise entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, propose des solutions de mobilité allant de la location à moyen et long terme aux systèmes de gestion de flottes d’entreprises, garantissant une mobilité efficace, rationnelle, sûre et durable. Née de la fusion de deux chefs de file du secteur, Leasys et Free2Move Lease, la nouvelle entreprise s’est imposée comme pionnière d’un nouveau concept de mobilité fluide, intégrée et globale, destiné aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises de toutes tailles. Leasys gère un parc de plus de 950 000 véhicules déjà opérationnels dans 11 pays européens : Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Luxembourg et Autriche.