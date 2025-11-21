Belgique : Région de Bruxelles-Capitale - coup de pouce européen pour le financement des PME grâce à finance&invest.brussels

EIB

La BEI signe un prêt de 50 millions d’euros avec finance&invest.brussels pour soutenir le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L’opération soutiendra un portefeuille de prêts de finance&invest.brussels d’un montant de 140 millions d’euros.

Cet accord permettra aux entreprises locales d’obtenir des prêts à des conditions financières plus avantageuses.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 50 millions d'euros avec finance&invest.brussels, l'institution régionale de développement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce soutien leur permettra de dégager jusqu'à 140 millions d'euros de nouveaux financements à la disposition des PME et des entreprises à moyenne capitalisation locales dans des conditions favorables. En réduisant les exigences en matière de garanties et en améliorant les conditions de prêt, finance&invest.brussels aide les entrepreneurs à accéder au financement dont ils ont besoin pour développer leurs activités et créer des emplois.

«La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un écosystème très diversifié, innovant et dynamique de petites et moyennes entreprises, qui apporte une contribution importante à la croissance de la région», a déclaré Robert de Groot, vice-président de la BEI. «En unissant nos forces avec finance&invest.brussels, nous veillons à ce que les petites entreprises de la Région bruxelloise puissent également accéder au soutien et au financement dont elles ont besoin pour prospérer et créer de nouvelles opportunités. Cette collaboration stimule la croissance économique et, en fin de compte, profite à l’emploi et aux communautés locales.»

Les investissements effectués en fin de compte en faveur des PME et des ETI locales, par l’intermédiaire de finance&invest.brussels, ciblent différents secteurs, allant de la technologie financière et juridique aux entreprises créatives et à l’approvisionnement alimentaire durable. Les décisions relatives aux prêts sont prises par finance&invest.brussels.

Pierre Hermant, directeur général de finance&invest.brussels : « Ce partenariat avec la BEI confirme notre engagement à apporter un soutien concret et durable aux PME de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans un contexte économique en constante évolution, il est essentiel d’accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance et de transition. En facilitant l’accès au financement, nous contribuons à renforcer le dynamisme et l’attractivité de Bruxelles, une région qui reste un pôle économique innovant et connecté à l’échelle mondiale. »

finance&invest.brussels a précédemment signé deux accords de garantie avec le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI. Ces opérations réalisées en 2021 et 2023 ont également permis de soutenir le financement des PME et des ETI locales à hauteur de 54 millions d’euros et 78 millions d’euros, respectivement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

L’an dernier, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

Fondée en 1984, finance&invest.brussels est une société anonyme qui facilite et complète la chaîne de financement dont peuvent bénéficier les entreprises bruxelloises. Elle met clairement l’accent sur des secteurs clés qui favorisent le développement économique durable et la création d’emplois. Elle apporte des solutions concrètes aux besoins financiers des entreprises, sous la forme de prêts, de capitaux ou de garanties, à des moments décisifs de leur trajectoire. Ces solutions de financement s’adressent aux jeunes pousses, aux entreprises en expansion, aux PME, mais aussi aux très petites organisations à caractère social et aux coopératives.