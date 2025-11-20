Le Groupe BEI approuve un soutien de 17,7 milliards d’euros en faveur des semi-conducteurs, de la transition écologique, des réseaux énergétiques et du logement social

Getty

Le Groupe BEI appuie des projets de pointe dans le domaine des semi-conducteurs et du stockage par batterie.

Des investissements majeurs dans les chemins de fer et les réseaux électriques européens, renforçant la connectivité et la sécurité énergétique.

4,2 milliards d’euros au titre du programme TechEU.

Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé un paquet de mesures de financement d’un montant de 17,7 milliards d’euros visant à stimuler la transition écologique, à renforcer la compétitivité et la résilience économiques de l’Europe et à approfondir les partenariats à l’échelle mondiale.

Les investissements stimuleront l’innovation dans l’UE dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs, du stockage par batterie et des infrastructures stratégiques. Ils couvriront également des priorités sociales, dont le logement social en Belgique, l’adaptation aux effets des changements climatiques en Italie et en Allemagne, de grands travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires en Espagne et en Hongrie, des projets d’entreprises françaises en matière d’énergie renouvelable et des réseaux énergétiques en Grèce, en Slovaquie et en Italie.

Parmi les financements approuvés lors des réunions de novembre des Conseils d’administration du Groupe BEI, on peut citer le montant de 4,2 milliards d’euros au titre de TechEU, le plus grand programme de financement de l’Union européenne destiné à soutenir l’innovation. Ce programme fait en sorte que les idées, les entreprises et les technologies développées dans l’UE aient la possibilité de s’affirmer et de prospérer en Europe.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Cette enveloppe financière au titre de TechEU donne un coup de pouce aux innovateurs européens et renforce notre compétitivité et notre sécurité. »

Le FEI a également approuvé plusieurs opérations en Europe centrale, orientale et sud-orientale afin de consolider l’écosystème d’investissement européen, mais aussi de favoriser la cohésion sociale et économique. Le soutien apporté concerne notamment un fonds à impact social, un fonds de croissance, une opération de titrisation dans les États baltes et un fonds de crédit privé axé sur l’Europe centrale et orientale.

Hors de l’UE, les projets approuvés par le Groupe comprennent des initiatives en matière d’énergie propre en Égypte et en Tunisie, la construction d’écoles au Bénin et la modernisation d’infrastructures ferroviaires au Monténégro. Ces projets soutiennent la stratégie « Global Gateway » de l’UE et favorisent des partenariats mondiaux mutuellement bénéfiques ainsi qu’une voix forte de l’Europe dans le monde.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

