Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego znacząco zwiększa wsparcie dla rozwoju innowacji technologicznych w Polsce

EIB

Europejski Fundusz Inwestycyjny przeznacza 500 mln zł i bierze w zarządzanie nowy fundusz Future Tech Poland, część Innovate Poland.

Europejski Bank inwestycyjny udziela Synerise 25 mln euro kredytu na badania i rozwój oraz ekspansję międzynarodową.

Polski Fundusz Rozwoju zostaje pierwszym krajowym partnerem platformy Grupy EBI służącej łączeniu innowacyjnych przedsięwzięć z inwestorami i kapitałem.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) znacząco zwiększa wsparcie dla rozwoju innowacji technologicznych w Polsce. W dniu 14 listopada b.r. bank rozwoju Unii Europejskiej ogłosił przystąpienie do krajowego programu mobilizacji inwestycji Innovate Poland; udzielił strategicznego finansowania polskiej spółce zaawansowanych technologii Synerise; a także zainicjował współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w zakresie nowej, cyfrowej platformy wspierającej dostęp innowacyjnych projektów do adekwatnych źródeł finansowania.

Należący do Grupy Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) przeznaczy 500 mln zł i będzie zarządzał nowym funduszem funduszy Future Tech Poland (FTP). FTP skupi się na mobilizacji inwestycji typu venture capital w ramach ogłoszonego dziś przez Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego programu Innovate Poland obliczonego na promowanie innowacyjności gospodarczej.

EBI podpisał również umowę finansowania typu venture debt opiewającą na 25 mln euro z firmą Synerise, która oferuje rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji i automatyzacji dla biznesu. Spółka przeznaczy środki na realizację programu rozwoju, który opiewa na 54 mln euro i zakłada wprowadzenie nowej generacji technologii analizy behawioralnej wykonywanej przy pomocy sztucznej inteligencji. Synerise planuje rozbudować autorską infrastrukturę zaawansowanej analizy dużych zbiorów danych, a także zwiększyć sprzedaż w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

„Od pomysłu do debiutu giełdowego, Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawia dziś kompleksową ofertę wsparcia finansowego i doradczego dla projektów przyczyniających się do rozwoju przełomowych technologii w Polsce. Po pierwsze, Europejski Fundusz Inwestycyjny aktywnie włącza się w polski plan stymulowania firm na wczesnym etapie rozwoju. Do Innovate Poland wnosimy finansowanie oraz doświadczenie w zarządzaniu funduszami” - powiedziała wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska. „Po drugie, EBI udzielił korzystnej, długoterminowej pożyczki polskiej firmie oferującej najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nasza współpraca z Synerise to świetny przykład skutecznego wsparcia ambitnego rozwoju rodzimych liderów innowacji, co wzmacnia pozycję konkurencyjną całej Europy w globalnym wyścigu technologicznym. Po trzecie, dynamiczny rozwój ekosystemu innowacji wspomagamy również poprzez usługi doradcze i nową, przystępną platformę cyfrową TechEU Investment Readiness Checker, która pomaga łączyć innowacyjne pomysły z dostępnym kapitałem.”

Wsparcie dla młodych firm z Future Tech Poland

Fundusz Future Tech Poland osiągnie wartość 1,5 mld zł dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (500 mln zł) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (1 mld zł). Wzmocni rozwój i pozycję polskich startupów poprzez inwestycje w fundusze venture capital, które inwestują w firmy o wysokim potencjale wzrostu.

FTP wzmocni pozycji Polski jako ważnego ośrodka oferującego kapitał na innowacyjne przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka. Po podpisaniu w najbliższych dniach umowy między EFI a BGK, pierwsze projekty zostaną zatwierdzone jeszcze w tym roku, a cały program w pełni wdrożony do końca 2027 r.

Środki na ambitny rozwój Synerise

Strategiczne finansowanie przyznane Synerise, jednemu z najbardziej uznanych startupów technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wpisuje się w misję Grupy EBI promowania innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy w kontekście globalnej konkurencyjności Europy.

“Zawarcie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to kamień milowy zarówno dla Synerise, jak i dla europejskiego ekosystemu innowacji. Partnerstwo to potwierdza, że technologie deep tech oparte na rzetelności naukowej i sztucznej inteligencji najwyższej próby mogą powstawać w Europie i z sukcesami konkurować na całym świecie. Wsparcie EBI pozwoli nam przyspieszyć badania nad sztuczną inteligencją i wzmocnić obecność międzynarodową. Nasz przykład udowadnia, że odpowiedzialnie budowana technologia może korzystnie wpływać na sposób podejmowania decyzji przez poszczególne organizacje i całe społeczeństwa” - powiedział Jarosław Królewski, CEO i założyciel Synerise.

Stworzona przez Synerise platforma służy do automatyzacji decyzji biznesowych, dostarcza spersonalizowane usługi użytkownikom sieci oraz pozwala na wieloaspektową interpretację ich zachowań w czasie rzeczywistym. Autorski, ultraszybki silnik czasu rzeczywistego Synerise obsługuje ponad 140 miliardów zapytań każdego miesiąca. W momentach szczytowych system osiąga ponad 30 tysięcy decyzji AI na sekundę, a dziennie skanuje ponad sześć miliardów profili behawioralnych.

TechEU: finansowanie i doradztwo

Środki dla Synerise popłynęły z TechEU, flagowego programu Grupy EBI i największego jak dotąd w historii UE planu finansowania innowacji i przełomowych technologii. Grupa EBI zwiększyła do 70 mld euro skalę finansowania przeznaczonego na ten cel do końca 2027 r. Środki mają zmobilizować 250 mld euro nowych inwestycji w kluczowych dziedzinach sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, infrastruktury cyfrowej, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, bezpieczeństwa i obronności, czystej energii oraz półprzewodników.

Program TechEU skierowany jest do startupów, scaleupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów w całej UE. Jego celem jest poprawa dostępności finansowania dla kluczowych aktorów w ekosystemie innowacji – w ramach TechEU dostępne są finansowanie kapitałowe i quasi-kapitałowe, pożyczki oraz gwarancje.

Poza finansowaniem precyzyjnie dopasowanym do potrzeb i możliwości firm o wysokim potencjale wzrostu, TechEU udostępnia także nową, cyfrową platformę oceny gotowości inwestycyjnej Investment Readiness Checker. To punkt kompleksowej obsługi inwestorów i innowacyjnych przedsiębiorstw, które w prosty sposób mogą sprawdzić dostępność finansowania w UE w zależności od stadium rozwoju działalności.

Od uruchomienia platformy w lipcu b.r. zarejestrowało się na niej już ponad 800 startupów. Od dziś, w ramach Investment Readiness Checke dostępne są także informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych współpracujących z PFR Ventures. To najnowsza odsłona bliskiej współpracy łączącej Grupę EBI z Grupą PFR na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacji w Polsce.

„Zaangażowanie Polskiego Funduszu Rozwoju w platformę Grupy EBI to ważny krok w budowaniu silnego ekosystemu innowacji w Polsce. Nowe narzędzie pozwoli ambitnym przedsiębiorcom szybciej znaleźć odpowiednich inwestorów i źródła finansowania – nie tylko w kraju, ale w całej Europie. Dzięki temu polskie startupy zyskają łatwiejszy dostęp do kapitału, doradztwa i partnerstw, które są kluczowe dla rozwoju nowoczesnych technologii i budowy gospodarki opartej na wiedzy” – powiedział Piotr Matczuk, Prezes PFR.

Informacje ogólne

Grupa EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji wpisujących się w cele polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych zgodnych z ośmioma podstawowymi priorytetami. Działamy na rzecz silnej Europy, dobrobytu i pokoju na świecie wspierając inwestycje w dziedzinie klimatu i środowiska, cyfryzację i innowacje technologiczne, bezpieczeństwo i obronność, spójność gospodarczą i terytorialną, rolnictwo i biogospodarkę, rozwój infrastruktury społecznej oraz pogłębienie unii rynków kapitałowych.

Grupa EBI, w skład której wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), w 2024 r. podpisała umowy nowego finansowania o łącznej wartości blisko 89 mld euro. Objęły one ponad 900 wiodących projektów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej i bezpieczeństwa Europy. Cel Grupy EBI w roku bieżącym to rekordowe 100 mld euro inwestycji, które wzmocnią sektor obronny i energetyczny oraz przewagi technologiczne Europy.

W ubiegłym roku Grupa EBI przyznała Polsce 5,7 mld euro nowego finansowania, z czego niemal połowę przeznaczono na projekty związane z klimatem i ochroną środowiska, w tym transformację energetyczną. Inwestycje w rozwój innowacji, cyfryzacji i kapitału ludzkiego wyniosły 840 mln euro.

W uzupełnieniu finansowania, EBI oferuje także usługi doradcze, żeby pomóc podmiotom publicznym i prywatnym w przygotowaniu i wdrożeniu wysokiej jakości inwestycji. W minionym roku zespół doradczy EBI przyczynił się do uruchomienia 200 mld euro inwestycji w Europie i poza nią.

Synerise

Synerise to polska spółka deep-tech, specjalizująca się w zaawansowanej sztucznej inteligencji, big data oraz technologiach czasu rzeczywistego. Firma zyskała szerokie uznanie za przełomowe osiągnięcia badawcze w AI – jej prywatny model fundamentalny BaseModel.ai, dedykowany analizie danych behawioralnych, osiągnął światowej klasy wyniki w benchmarkach rekomendacyjnych. Założona w Krakowie w 2013 roku, firma została doceniona przez takie organizacje jak Google, Microsoft, EY, Deloitte czy Financial Times. Synerise świadczy obecnie usługi ponad 200 organizacjom i aktywnie współpracuje z ponad 70 partnerami na świecie.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju jest instytucją rozwoju, której misją jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego Polski. Jako spółka prawa handlowego należąca do Skarbu Państwa, PFR inwestuje w projekty o strategicznym znaczeniu, przy zapewnieniu rynkowej stopy zwrotu. Do kluczowych obszarów działania PFR należą: zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności polskich firm, przyspieszanie transformacji energetycznej, pobudzanie rozwoju ekosystemu innowacji, rozwój rynku kapitałowego oraz budowanie długoterminowej odporności gospodarczej i obronnej. Do 2025 r. PFR zainwestował bezpośrednio w polskie firmy 8 mld zł, a kolejne 4,8 mld zł alokował w fundusze VC i PE jako największy inwestor instytucjonalny w regionie.