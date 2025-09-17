France : la BEI accorde un financement de 450 millions d’euros à Thales

EIB

En engageant ce financement, la BEI soutient les investissements de Thales en recherche et développement dans l’aéronautique et les radars.

La banque de l’Union européenne accompagne ainsi un programme d’investissements de grande envergure, qui aura des retombées importantes pour l’industrie de la sécurité et de la défense européenne.

Il s’agit du premier prêt de la BEI à une entreprise de grande taille du domaine de la sécurité et de la défense en France.

Ce projet est également conforme aux objectifs du programme TechEU de la BEI, visant à développer l’innovation et les nouvelles technologies.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 450 millions d’euros à Thales, pour financer un programme d’investissements en recherche et développement (R&D) dans l’aéronautique et les radars. Ce programme s’étendra jusqu’à fin 2027. Il vise d’une part à améliorer la sécurité et l’efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d’autre part, pour les radars, à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.

C’est la première fois que la banque de l’Union européenne finance Thales, et c’est aussi l’un des prêts « corporate » (à une entreprise de grande taille) les plus importants à ce jour de la BEI dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce prêt s’inscrit également dans le cadre de TechEU, le programme de la BEI pour l’innovation, lancé en juin dernier et fort d’une enveloppe de 70 milliards d’euros d’ici à 2027.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d’Investissement, en charge des opérations en France, a déclaré : « L’innovation joue un rôle clef dans le secteur de la sécurité et de la défense. La BEI se réjouit donc de pouvoir accompagner Thales, leader mondial des hautes technologies dans la défense, l’aérospatial et la cybersécurité, dans son parcours pour se maintenir toujours à la pointe du développement technologique. Cette première opération avec Thalès est aussi une illustration du fort engagement du groupe BEI dans le financement du secteur de la sécurité et de la défense, au cœur de la souveraineté européenne »

Pascal Bouchiat, Directeur général, finances et systèmes d'information, de Thales, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce soutien de la Banque européenne d’investissement, qui vient conforter le leadership technologique du Groupe et sa contribution à la souveraineté européenne. Avec 3 000 chercheurs et 30 000 ingénieurs impliqués dans la Recherche et le Développement, et 4,2 milliards d’euros investis chaque année en R&D, Thales est reconnue comme l’une des sociétés les plus innovantes au monde. »

Soutien du Groupe BEI à la sécurité et à la défense de l’Europe

Depuis 2024, le Groupe BEI a considérablement renforcé son soutien au développement des capacités européennes de sécurité et de défense. Ses activités dans ce domaine constituent désormais un objectif transversal et permanent de politique publique du Groupe, en plus de faire partie de ses huit priorités stratégiques pour la période 2024-2027.

Le Groupe BEI a révisé sa politique de prêts afin d’élargir les critères d’admissibilité et l’éventail des projets de sécurité et de défense qu’il peut financer. Il a également mis en place le Bureau Sécurité et défense pour pouvoir apporter une réponse rapide et efficace aux projets proposés. Il entend consacrer 3,5 % de son financement total prévu pour l’année 2025 (environ 3,5 milliards d’euros) à des projets liés à la sécurité et à la défense.

Grâce à son dialogue constant et constructif avec l’industrie et les intermédiaires financiers, les ministères de la défense et des institutions clés telles que la Commission européenne, l’Agence européenne de défense et l’OTAN, le Groupe BEI dispose d’un portefeuille solide de 80 projets à l’étude qui contribuent aux capacités de sécurité et de défense de l’UE.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur européen de la sécurité et de la défense, cliquez ici.

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) est l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, détenue par ses États membres. La BEI finance des investissements dans huit priorités essentielles qui soutiennent les objectifs de politique de l’UE. Le groupe BEI, qui inclut également le Fonds Européen d’Investissement (FEI), a signé en 2024 près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 900 projets à fort impact, renforçant la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le groupe BEI a signé plus de 100 accords en 2024, pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % (et 69 % en France) des financements annuels du groupe BEI soutiennent des projets contribuant à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de l’adaptation au changement climatique.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion. Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud. Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.