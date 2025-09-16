France : la BEI s’engage aux côtés de Sodiaal, 1re coopérative laitière française

Sodiaal

Un prêt de 70 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, assorti d’une garantie au titre du programme européen InvestEU, permettra de soutenir les investissements en recherche-développement de Sodiaal et ses plus de 14 500 éleveurs adhérents afin de préserver leur modèle économique et de renforcer leur compétitivité sur un marché très dynamique.

Le projet aidera aussi à décarboner la filière des produits laitiers.

Le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre du soutien de la Banque au monde agricole, mais aussi à l’innovation, par l’intermédiaire de l’initiative TechEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé un prêt de 70 millions d’euros à Sodiaal, première coopérative laitière de France et troisième d’Europe, pour lui permettre de financer ses programmes de recherche, développement et innovation au cours de la période 2025-2028. Forte d’un réseau de plus de 8 000 fermes laitières adhérentes, etplus de 14 500 éleveurs adhérents, Sodiaal est la maison mère des marques Yoplait, Candia et Entremont. Ses activités comprennent la fabrication de lait de consommation, de fromages, de beurres, de yaourt, de produits laitiers infantiles et ingrédients laitiers.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de l’aide apportée par la BEI au monde agricole et à la bioéconomie, mais aussi dans celui du soutien de la Banque à l’innovation, via son nouveau programme TechEU. Ce dernier vise à promouvoir à grande échelle la recherche-développement, la transformation numérique et l’adoption de nouvelles pratiques pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne et améliorer en même temps son impact sur l’environnement. Ce financement bénéficie d’une garantie au titre du programme européen InvestEU, qui soutient l’innovation, la durabilité et la compétitivité des secteurs stratégiques de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, chargé des opérations de la Banque en France : « L’industrie agroalimentaire française et européenne est confrontée à une forte concurrence internationale, à laquelle il est possible de répondre en accélérant la recherche et l’innovation. La BEI est fière de pouvoir de nouveau aider le groupe Sodiaal à réaliser des investissements importants dans de nouvelles pratiques agricoles visant à réduire les émissions de CO 2 , de nouveaux produits et dans la transition énergétique de la filière laitière. »

Jean-Michel Javelle, président de la coopérative Sodiaal et éleveur laitier dans la Loire : « Le monde agricole et notre filière laitière vivent de grandes transitions. Les agriculteurs ont toujours su s’adapter pour accomplir leur rôle essentiel : celui de nourrir les populations. Nous défendons l’origine France de notre lait, notre rôle dans les territoires vivants et le renouvellement des générations qui est crucial pour avoir encore du lait demain. Notre responsabilité est celle d’accompagner nos éleveurs pour une production à la fois plus compétitive et plus durable. De nombreux investissements sont nécessaires. Nous sommes particulièrement reconnaissants de l’engagement de la BEI à nos côtés, gage d’une ambition commune pour l’agriculture française de demain. »

Antoine Collette, directeur général de Sodiaal : « L’innovation est majeure dans notre filière : décarboner, réduire nos utilisations de plastique dans nos emballages et nos consommations d’eau sur nos sites, mais également s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs en matière d’alimentation. Notre plan stratégique "Grandir Ensemble" place la profitabilité au même plan que la durabilité, l’un ne va pas sans l’autre. Sodiaal investit et s’engage en responsabilité pour ses éleveurs adhérents, ses collaborateurs et ses clients et consommateurs. Le soutien de la BEI est important pour accélérer nos projets. »

Christophe Hansen, commissaire européen à l’agriculture et à l’alimentation : « Les agriculteurs sont bien plus que de simples producteurs, ce sont des entrepreneurs et des innovateurs. Via la bioéconomie, la gestion intelligente des ressources ou l’intégration de technologies telles que les robots de traite et d’alimentation, ils contribuent à rendre notre secteur agricole plus durable, compétitif et résilient. Aujourd’hui, plus que jamais, l’innovation doit être au cœur de nos politiques, afin de permettre au secteur agroalimentaire, y compris aux coopératives, comme celles du secteur laitier français, de prospérer. En soutenant activement les investissements dans l’innovation agricole, nous favorisons une agriculture plus performante, créatrice d’emplois et tournée vers l’avenir. »

Il s’agit du deuxième financement accordé par la banque de l’UE à Sodiaal après celui de 2018, d’un montant de 40 millions d’euros, qui portait déjà sur la recherche-développement et l’innovation. Ce nouveau prêt témoigne du renforcement du partenariat à long terme avec la BEI et des efforts positifs dans lesquels est engagée la coopérative pour continuer à innover et à améliorer ses pratiques environnementales tout en préservant la stabilité économique de ses associés face à la fluctuation des prix des matières premières sur les marchés.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés de capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact , renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

À propos de Sodiaal

Première coopérative laitière française, avec plus de 14 500 éleveurs laitiers répartis dans 71 départements sur tout le territoire et 53 sites de transformation en France.

Depuis 1964, l’engagement coopératif permet la mise en commun et la valorisation de la production laitière française. Cet engagement se traduit par une gouvernance par et pour les éleveurs, qui assure que 100 % des bénéfices sont redistribués. Sodiaal œuvre chaque jour pour garantir un juste revenu, soutenir le renouvellement des générations et favoriser la transition écologique. Opter pour les marques Yoplait, Candia et Entremont, c’est faire le choix de soutenir les laitiers et l’agriculture française, et renforcer notre mission de créer un avenir durable et responsable pour l’ensemble de la filière laitière. La coopérative Sodiaal est présidée par Jean-Michel Javelle, éleveur laitier dans la Loire, et la direction générale est confiée à Antoine Collette. Pour en savoir plus : www/sodiaal.coop

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.